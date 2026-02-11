Se ubica Coahuila entre las tres entidades con más fosas clandestinas; gran mayoría data de la época oscura

Coahuila se encuentra entre las tres entidades del país con mayor registro oficial de hallazgos de fosas clandestinas y comunes, en su mayoría como antecedente de la época oscura de la entidad, se reveló en la Plataforma Ciudadana de Fosas. Esta herramienta -desarrollada por las organizaciones Data Cívica, la Universidad Iberoamericana y Artículo 19- mostró que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con más hallazgos de fosas clandestinas —también denominadas “campos de exterminio”— al contabilizar 71 registros. El primer lugar lo ocupa Sonora, con 174, seguido de Baja California, con 91. TE PUEDE INTERESAR: Localizan al menos 38 nuevas fosas clandestinas en la Comarca Lagunera durante 2025 Los datos abarcan de 2006 a la fecha; no obstante, según notas periodísticas recopiladas, gran parte de estas fosas estaría relacionada con hechos violentos ocurridos entre 2009 y 2014. La plataforma, que se nutre de información recabada desde 2006, señala que Guerrero es el municipio de Coahuila con más reportes en prensa. Le siguen San Pedro, con 13; Arteaga, con 10; Saltillo, con seis; y Parras, con cinco.

En contraste, la Fiscalía General del Estado reporta el hallazgo de 58 fosas en San Pedro, dos en Arteaga, 10 en Saltillo y cuatro en Parras de la Fuente. La actualización de la plataforma fue presentada este martes. El proyecto surge ante la ausencia de un registro público que, por ley, deben integrar y publicar la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. TE PUEDE INTERESAR: Centro Regional de Identificación Humana trabaja en 70 fosas clandestinas de Coahuila Respecto a la recopilación de datos, las organizaciones destacaron que, además de documentar las fosas clandestinas del país, el proceso evidenció discrepancias en los registros oficiales. “El procesamiento de esta información muestra importantes diferencias entre las cifras reportadas por distintas autoridades, lo que refleja la falta de interoperabilidad y coordinación entre instituciones federales y estatales, y dificulta dimensionar con certeza la magnitud de la crisis forense en el país”, señalaron.