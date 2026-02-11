Se ubica Coahuila entre las tres entidades con más fosas clandestinas; gran mayoría data de la época oscura

Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Coahuila es una de las entidades con más fosas clandestinas en el país en los último 20 años. Especial

La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas contabiliza al Estado con 71 zonas de exterminio de 2006 a la fecha

Coahuila se encuentra entre las tres entidades del país con mayor registro oficial de hallazgos de fosas clandestinas y comunes, en su mayoría como antecedente de la época oscura de la entidad, se reveló en la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Esta herramienta -desarrollada por las organizaciones Data Cívica, la Universidad Iberoamericana y Artículo 19- mostró que Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con más hallazgos de fosas clandestinas —también denominadas “campos de exterminio”— al contabilizar 71 registros. El primer lugar lo ocupa Sonora, con 174, seguido de Baja California, con 91.

Los datos abarcan de 2006 a la fecha; no obstante, según notas periodísticas recopiladas, gran parte de estas fosas estaría relacionada con hechos violentos ocurridos entre 2009 y 2014.

La plataforma, que se nutre de información recabada desde 2006, señala que Guerrero es el municipio de Coahuila con más reportes en prensa. Le siguen San Pedro, con 13; Arteaga, con 10; Saltillo, con seis; y Parras, con cinco.

En contraste, la Fiscalía General del Estado reporta el hallazgo de 58 fosas en San Pedro, dos en Arteaga, 10 en Saltillo y cuatro en Parras de la Fuente.

La actualización de la plataforma fue presentada este martes. El proyecto surge ante la ausencia de un registro público que, por ley, deben integrar y publicar la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

Respecto a la recopilación de datos, las organizaciones destacaron que, además de documentar las fosas clandestinas del país, el proceso evidenció discrepancias en los registros oficiales.

El procesamiento de esta información muestra importantes diferencias entre las cifras reportadas por distintas autoridades, lo que refleja la falta de interoperabilidad y coordinación entre instituciones federales y estatales, y dificulta dimensionar con certeza la magnitud de la crisis forense en el país”, señalaron.

La plataforma se alimenta tanto de fuentes oficiales, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, como de fuentes abiertas, entre ellas medios de comunicación.

Durante la presentación, las organizaciones recordaron que las fosas clandestinas son sitios donde uno o más cuerpos fueron enterrados o semienterrados de forma anónima o ilegal con la intención de ocultar evidencia. En cambio, las fosas comunes son espacios controlados por el Estado para sepultar cuerpos no identificados o no reclamados.

“Buscamos fortalecer el acceso público a la información, que es clave para entender la crisis forense”, expresó Jessica Alcázar, moderadora de Artículo 19.

Además, esta actualización incorpora un Diagnóstico Forense elaborado a partir de las experiencias de colectivos de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Chihuahua y Guanajuato.

