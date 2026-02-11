Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos
Tras la declaración del gobernador, Manolo Jiménez en cuanto a reforzar filtros para candidatos, autoridades respaldan la idea de aplicar controles más estrictos a aspirantes a cargos públicos
Luego de que el Gobernador planteara la necesidad de aplicar exámenes psicométricos, antidoping y controles de confianza a quienes busquen competir en el proceso electoral de 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, coincidieron en que deben reforzarse los filtros para evitar perfiles ligados a la delincuencia.
El edil dijo estar “totalmente de acuerdo con lo que mencionó el gobernador Manolo Jiménez” y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer a fondo a quienes aspiren a un cargo de elección popular.
“Es fundamental que las y los ciudadanos sepamos quiénes son los candidatos en todos los aspectos, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene el recurso para financiar sus campañas, cuál es su tema psicológico y cuáles son sus capacidades también para poder aspirar a ese tipo de cargo”, dijo.
Añadió que los partidos políticos deben asumir responsabilidad al momento de definir candidaturas. “Todos los partidos deben tener muy en cuenta y tener mucho cuidado en qué tipo de personajes, tanto hombres como mujeres, se lanzan para diferentes puestos de elección”, señaló.
Por su parte, la diputada Luz Elena Morales consideró que el cuidado de los perfiles es indispensable no solo por la representación partidista, sino por la responsabilidad pública que implica el cargo.
“No se puede poner en riesgo que perfiles ligados al narcotráfico, perfiles ligados con la delincuencia estén ocupando estos cargos, porque luego se te van filtrando en la policía, se te van filtrando en esas áreas”, dijo.
“Comprendo completamente la razón y efectivamente la gente necesita tener la certeza de que las personas que están liderando una ciudad o cambiando las leyes pueden estar completamente conscientes y con la capacidad de poder hacerlo”, comentó.