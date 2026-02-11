Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 11 febrero 2026
    Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos
    Luz Elena Morales advirtió sobre el riesgo de que perfiles vinculados al narcotráfico o delincuencia lleguen a cargos públicos. CORTESÍA

Tras la declaración del gobernador, Manolo Jiménez en cuanto a reforzar filtros para candidatos, autoridades respaldan la idea de aplicar controles más estrictos a aspirantes a cargos públicos

Luego de que el Gobernador planteara la necesidad de aplicar exámenes psicométricos, antidoping y controles de confianza a quienes busquen competir en el proceso electoral de 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, coincidieron en que deben reforzarse los filtros para evitar perfiles ligados a la delincuencia.

El edil dijo estar “totalmente de acuerdo con lo que mencionó el gobernador Manolo Jiménez” y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer a fondo a quienes aspiren a un cargo de elección popular.

TE PUEDE INTERESAR: Programa ‘Participa Saltillo’ arranca rehabilitación de Plaza Maravillas

“Es fundamental que las y los ciudadanos sepamos quiénes son los candidatos en todos los aspectos, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene el recurso para financiar sus campañas, cuál es su tema psicológico y cuáles son sus capacidades también para poder aspirar a ese tipo de cargo”, dijo.

$!Javier Díaz González respaldó totalmente la propuesta del gobernador Manolo Jiménez.
Javier Díaz González respaldó totalmente la propuesta del gobernador Manolo Jiménez. CORTESÍA

Añadió que los partidos políticos deben asumir responsabilidad al momento de definir candidaturas. “Todos los partidos deben tener muy en cuenta y tener mucho cuidado en qué tipo de personajes, tanto hombres como mujeres, se lanzan para diferentes puestos de elección”, señaló.

Por su parte, la diputada Luz Elena Morales consideró que el cuidado de los perfiles es indispensable no solo por la representación partidista, sino por la responsabilidad pública que implica el cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Inician pavimentación en la colonia San Juanita para mejorar movilidad

“No se puede poner en riesgo que perfiles ligados al narcotráfico, perfiles ligados con la delincuencia estén ocupando estos cargos, porque luego se te van filtrando en la policía, se te van filtrando en esas áreas”, dijo.

“Comprendo completamente la razón y efectivamente la gente necesita tener la certeza de que las personas que están liderando una ciudad o cambiando las leyes pueden estar completamente conscientes y con la capacidad de poder hacerlo”, comentó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo
CONGRESO DE COAHUILA

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vigilan 18 casos sospechosos de sarampión en Coahuila

Coahuila vigila 18 casos sospechosos de sarampión y refuerza vacunación con 125 mil dosis
Coahuila es una de las entidades con más fosas clandestinas en el país en los último 20 años.

Se ubica Coahuila entre las tres entidades con más fosas clandestinas; gran mayoría data de la época oscura
Ángela Ruiz, arquera saltillense, integró el equipo femenil que conquistó medalla olímpica en París 2024, posicionándose como una de las principales representantes de Coahuila en el tiro con arco a nivel internacional.

Impulsan en Saltillo centro de alto rendimiento para arquería
El que parte y reparte

El que parte y reparte
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto