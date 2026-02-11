Coahuila: Autoridades respaldan propuesta de filtros más estrictos para aspirantes a cargos públicos

Luego de que el Gobernador planteara la necesidad de aplicar exámenes psicométricos, antidoping y controles de confianza a quienes busquen competir en el proceso electoral de 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, coincidieron en que deben reforzarse los filtros para evitar perfiles ligados a la delincuencia.

El edil dijo estar “totalmente de acuerdo con lo que mencionó el gobernador Manolo Jiménez” y sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer a fondo a quienes aspiren a un cargo de elección popular.

“Es fundamental que las y los ciudadanos sepamos quiénes son los candidatos en todos los aspectos, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene el recurso para financiar sus campañas, cuál es su tema psicológico y cuáles son sus capacidades también para poder aspirar a ese tipo de cargo”, dijo.