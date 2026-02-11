Coahuila vigila 18 casos sospechosos de sarampión y refuerza vacunación con 125 mil dosis

Durante una reunión con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y el titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6, el funcionario dio a conocer que el estado cuenta con 125 mil dosis de vacuna contra el sarampión, como parte de una estrategia preventiva para evitar la propagación de la enfermedad.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que se realiza un seguimiento puntual de cada caso mediante la toma de muestras y la coordinación permanente con autoridades federales y estatales, con el objetivo de descartar o confirmar la presencia del virus y actuar de manera oportuna.

TORREÓN, COAH.- En Coahuila se mantienen bajo vigilancia epidemiológica 18 casos sospechosos de sarampión, distribuidos en los 38 municipios del estado, aunque hasta el momento ninguno ha sido confirmado, informó la Secretaría de Salud estatal.

Detalló que las vacunas se aplicarán inicialmente a niñas y niños de 1 a 9 años, y posteriormente a personas de hasta 49 años, con la meta de alcanzar coberturas de inmunización superiores al 95 por ciento, conforme a las recomendaciones internacionales.

Aguirre Vázquez explicó que la campaña dará prioridad a los sectores más vulnerables, con especial atención en comunidades rurales y zonas de difícil acceso, donde se reforzarán las acciones de prevención.

Entre las medidas contempladas se encuentran brigadas de vacunación casa por casa, así como la instalación de puntos de vacunación en centros de salud, escuelas y centros comerciales, con el fin de facilitar el acceso a la población.

Asimismo, se desplegarán módulos móviles tanto en zonas urbanas como rurales, para atender a personas que no pueden trasladarse con facilidad y reducir el riesgo de transmisión, especialmente entre menores de edad.

El secretario de Salud adelantó que sostendrá reuniones con los alcaldes de los 38 municipios, a fin de solicitar su apoyo en una jornada intensiva de vacunación, sobre todo en regiones limítrofes y de alta movilidad, como La Laguna, ante la confirmación de casos en Durango y Nuevo León.