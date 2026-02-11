Rinden homenaje póstumo a Ramiro Gaona; sirvió más de 40 años a la seguridad de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La corporación de la Policía Municipal de Monclova vivió este día un momento de luto y reflexión tras el fallecimiento de Ramiro Gaona Castillo, exelemento que fue jubilado a finales de 2025 y quien perdió la vida a causa de complicaciones en su salud. Aunque ya no se encontraba en activo, su nombre volvió a escucharse con fuerza durante el pase de lista, donde compañeros, mandos y autoridades municipales le rindieron un homenaje en reconocimiento a los años que entregó al servicio público. TE PUEDE INTERESAR: Fallece niño de 8 años por sarampión en Durango; refuerzan alerta sanitaria

Ramiro Gaona dedicó más de cuatro décadas a la labor de protección y auxilio ciudadano, formando parte de distintas áreas operativas a lo largo de su trayectoria. Su partida deja un vacío entre quienes compartieron guardias, patrullajes y momentos difíciles bajo el compromiso de servir a la comunidad. Durante el mensaje dirigido a los elementos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció que se trata de un momento complicado para la corporación, al despedir a alguien que, aunque ya estaba jubilado, “había entregado su vida por y para esta gran corporación”. Recordó que el año pasado, al recibir su reconocimiento por años de servicio, Gaona Castillo expresó que era algo que había esperado durante mucho tiempo, por lo que subrayó que, como administración, no se pueden postergar los derechos ni los méritos de quienes han dedicado su vida al uniforme. El edil reiteró el compromiso de mantenerse cercano a la familia del exoficial y brindar el acompañamiento necesario en estos momentos difíciles, además de exhortar a los elementos a seguir trabajando en unidad, fortaleciendo el modelo de seguridad y honrando con su labor diaria a quienes ya no están.