Rinden homenaje póstumo a Ramiro Gaona; sirvió más de 40 años a la seguridad de Monclova

Monclova
/ 11 febrero 2026
    Rinden homenaje póstumo a Ramiro Gaona; sirvió más de 40 años a la seguridad de Monclova
    Entre aplausos y en un ambiente de respeto, la corporación despidió a quien fuera compañero y referente dentro de la institución. FOTO: CORTESÍA

La Policía Municipal rindió homenaje póstumo a Gaona Castillo, jubilado en 2025, quien dedicó más de 40 años al servicio público

MONCLOVA, COAH.- La corporación de la Policía Municipal de Monclova vivió este día un momento de luto y reflexión tras el fallecimiento de Ramiro Gaona Castillo, exelemento que fue jubilado a finales de 2025 y quien perdió la vida a causa de complicaciones en su salud.

Aunque ya no se encontraba en activo, su nombre volvió a escucharse con fuerza durante el pase de lista, donde compañeros, mandos y autoridades municipales le rindieron un homenaje en reconocimiento a los años que entregó al servicio público.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece niño de 8 años por sarampión en Durango; refuerzan alerta sanitaria

$!El exoficial fue jubilado a finales de 2025, tras más de cuatro décadas de servicio en distintas áreas operativas.
El exoficial fue jubilado a finales de 2025, tras más de cuatro décadas de servicio en distintas áreas operativas. FOTO: ARCHIVO

Ramiro Gaona dedicó más de cuatro décadas a la labor de protección y auxilio ciudadano, formando parte de distintas áreas operativas a lo largo de su trayectoria.

Su partida deja un vacío entre quienes compartieron guardias, patrullajes y momentos difíciles bajo el compromiso de servir a la comunidad.

Durante el mensaje dirigido a los elementos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reconoció que se trata de un momento complicado para la corporación, al despedir a alguien que, aunque ya estaba jubilado, “había entregado su vida por y para esta gran corporación”.

Recordó que el año pasado, al recibir su reconocimiento por años de servicio, Gaona Castillo expresó que era algo que había esperado durante mucho tiempo, por lo que subrayó que, como administración, no se pueden postergar los derechos ni los méritos de quienes han dedicado su vida al uniforme.

El edil reiteró el compromiso de mantenerse cercano a la familia del exoficial y brindar el acompañamiento necesario en estos momentos difíciles, además de exhortar a los elementos a seguir trabajando en unidad, fortaleciendo el modelo de seguridad y honrando con su labor diaria a quienes ya no están.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la entrega y compromiso de Gaona Castillo con la corporación.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó la entrega y compromiso de Gaona Castillo con la corporación. FOTO: LIDIET MEXICANO

“Seamos siempre agradecidos con quienes cuidaron y hoy nos toca cuidar a los demás. Corramos la ruta por nuestras familias y por todas las familias que confían en nosotros”, expresó.

Entre aplausos y con un pase de lista solemne, la corporación despidió a quien fue compañero y amigo, dejando claro que su legado permanecerá en la historia de la Policía Municipal.

Descanse en paz, Ramiro Gaona Castillo.

Temas


Homenajes

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

