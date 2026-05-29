Monclova: Más de mil equipos de cómputo serán retirados de AHMSA tras resolución judicial

La resolución fue emitida dentro del proceso de quiebra que enfrenta la acerera de Monclova y contempla la separación de mil 592 equipos tecnológicos valuados en más de 21 millones de pesos, los cuales habían sido entregados a AHMSA bajo contratos de arrendamiento entre los años 2017 y 2019.

MONCLOVA, COAH.- La empresa Altos Hornos de México perderá parte del equipo tecnológico que aún permanecía dentro de sus instalaciones, luego de que un juzgado federal autorizara la devolución de computadoras, laptops, impresoras y otros dispositivos a favor de Dell Leasing México, compañía que acreditó legalmente la propiedad de los bienes.

Entre los bienes autorizados para devolución aparecen computadoras Dell Optiplex, laptops Latitude y Precision, estaciones de trabajo, monitores, impresoras HP LaserJet y escáneres que eran utilizados en oficinas administrativas y distintas áreas operativas de la siderúrgica.

El caso fue analizado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, donde Dell Leasing México promovió un incidente de separación de bienes argumentando que los equipos nunca fueron vendidos a la acerera, sino únicamente rentados para su operación temporal.

Según la documentación presentada ante la autoridad federal, el primer bloque incluía 339 equipos valuados en casi 300 mil dólares. Posteriormente fueron añadidos otros 722 dispositivos con valor aproximado de 391 mil dólares y finalmente un tercer paquete de 531 equipos valuados en más de 435 mil dólares.

La suma total supera un millón 126 mil dólares antes de IVA, equivalente actualmente a poco más de 21.4 millones de pesos mexicanos.

Durante el procedimiento, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez intentó frenar la devolución argumentando que los equipos eran necesarios para conservar información administrativa y mantener ciertas operaciones dentro de la empresa en quiebra. También sostuvo que retirar esos bienes podría afectar una eventual venta de AHMSA como unidad productiva.

No obstante, la jueza Ruth Haggi Huerta García determinó que la Ley de Concursos Mercantiles permite recuperar bienes cuya propiedad no haya sido transferida definitivamente a la empresa concursada, por lo que declaró procedente la separación de los equipos tecnológicos.