AHMSA confirma retiro de maquinaria con orden judicial

AHMSA informó que la empresa propietaria del equipo contaba previamente con autorización judicial para recuperar el montacargas, luego de reclamar su propiedad y solicitar su devolución.

MONCLOVA, COAH.- Durante la madrugada de este lunes 5 de octubre se concretó el retiro de un montacargas propiedad de Bravo Montacargas que permanecía dentro de las instalaciones de Altos Hornos de México, confirmó la propia empresa mediante un reporte sobre la diligencia realizada.

De acuerdo con el reporte proporcionado por el personal de seguridad de la siderúrgica, alrededor de las 2:45 de la madrugada se presentaron en las instalaciones representantes de Bravo Montacargas y personal del Juzgado Cuarto de Distrito, acompañados por elementos de la Guardia Nacional a bordo de tres unidades.

El personal judicial ingresó al complejo siderúrgico para llevar a cabo la diligencia correspondiente y ejecutar la orden emitida para la recuperación del equipo.

La operación se prolongó durante varias horas y, finalmente, a las 6:33 de la mañana, el montacargas salió de las instalaciones de AHMSA por la Puerta 4.

La empresa señaló que el retiro se realizó en cumplimiento de una orden judicial, con el objetivo de devolver a Bravo Montacargas el equipo que había reclamado como de su propiedad.

AHMSA precisó que los intentos anteriores para concretar la entrega del montacargas habían sido impedidos por trabajadores que mantienen bloqueados los accesos de la siderúrgica.

Con la diligencia realizada durante la madrugada, el equipo fue finalmente retirado de las instalaciones y entregado a la empresa propietaria, en cumplimiento de la resolución judicial correspondiente.