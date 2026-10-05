Monclova: sacan montacargas de AHMSA durante la madrugada... con apoyo policiaco

MONCLOVA, COAH.- En plena madrugada y bajo un fuerte despliegue de seguridad, un montacargas de la empresa Bravo Montacargas fue retirado de las instalaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), en un movimiento que provocó nuevamente el enojo y la inconformidad de los ex trabajadores que mantienen presencia en los accesos de la acerera. La máquina fue extraída de la planta 1 aproximadamente a las 4:30 de la mañana por la Puerta 4, en medio de la presencia de elementos de la Guardia Nacional y corporaciones estatales, situación que fue considerada por los obreros como un operativo realizado prácticamente a escondidas para evitar confrontaciones.

El movimiento ocurre después de que el pasado 20 de julio los ex trabajadores habrían impedido que la misma maquinaria fuera retirada de las instalaciones de la acerera, al sostener que los bienes que se encuentran dentro de AHMSA deben permanecer bajo resguardo mientras continúa el proceso legal de la empresa. En esta ocasión, el abogado Liberto Bahi Navarro, representante legal de Bravo Montacargas, acudió acompañado del director jurídico de la empresa para recuperar el equipo, bajo el argumento de que el montacargas pertenece a su representada y no forma parte de los bienes de AHMSA sujetos al procedimiento de quiebra. La extracción generó molestia entre los trabajadores, quienes cuestionaron que el movimiento se realizara durante las primeras horas del día, cuando había poca presencia en los accesos y bajo condiciones que, señalaron, dificultaban la visibilidad y aumentaban el riesgo durante el traslado de maquinaria pesada. Los ex obreros también reprocharon que se permita la salida de equipos mientras persiste la incertidumbre en torno al resguardo de los bienes de la siderúrgica y el proceso para definir el futuro de AHMSA.

El retiro del montacargas vuelve a encender la tensión en los accesos de la empresa, donde los trabajadores han mantenido campamentos de protesta en defensa de sus intereses y en espera de que las autoridades correspondientes determinen legalmente el rumbo del procedimiento de quiebra. Pese a lo ocurrido durante la madrugada, los ex trabajadores advirtieron que mantendrán su presencia en los accesos de manera indefinida, mientras no exista una resolución oficial que dé certeza sobre la venta de AHMSA y el destino de los bienes que permanecen dentro del complejo siderúrgico.

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