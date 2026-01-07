AHMSA: ordenan mayor difusión pública del proceso de venta mientras se aplaza otra vez la resolución laboral

MONCLOVA, COAH.- La historia vuelve a repetirse para los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y de su filial Minera del Norte.

Ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó una nueva prórroga de 30 días naturales dentro del proceso de venta de la empresa, prolongando una vez más la definición de un conflicto que mantiene a miles de familias en una situación crítica.

La ampliación del plazo fue solicitada por el síndico del concurso mercantil, Víctor Manuel Aguilera Gómez, bajo el argumento de que es necesario ordenar y robustecer el procedimiento previo a la subasta de los activos productivos.

En el plano jurídico, la decisión apunta a dotar de mayor certidumbre al proceso; en el ámbito social, sin embargo, significa un mes adicional sin salarios, sin pagos atrasados y sin una fecha concreta para el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

Desde hace años, los empleados de la acerera han transitado entre anuncios, promesas y calendarios que se modifican de forma constante. Cada prórroga judicial, aunque legalmente sustentada, profundiza el desgaste económico y emocional de quienes dependen de la reactivación de la empresa o de una liquidación ordenada para poder salir adelante.

Uno de los ejes centrales de esta nueva resolución es la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). El juzgado otorgó a esta instancia un plazo máximo de 15 días naturales para emitir su opinión técnica sobre los créditos laborales, un paso indispensable para determinar el monto exacto de las indemnizaciones preferentes.

Este dictamen será determinante, ya que establecerá cuánto y en qué condiciones deberán recibir los trabajadores sus pagos, con prioridad frente a cualquier otro acreedor dentro del concurso mercantil.

De manera paralela, la autoridad judicial ordenó reforzar la difusión pública del procedimiento. Para ello, instruyó la elaboración y publicación de versiones simplificadas del proceso en redes sociales como Facebook, Instagram y X, con el objetivo de garantizar transparencia y acceso a la información.

No obstante, para las familias obreras, la difusión pública del avance legal no resuelve la ausencia de ingresos ni disipa la incertidumbre cotidiana de no saber cuándo llegará una solución efectiva.

La prórroga también incluye advertencias puntuales. El síndico cuenta con un plazo de apenas tres días para presentar un calendario detallado que precise las fechas de publicación de la convocatoria de subasta. El incumplimiento de este y otros requerimientos podría derivar en sanciones económicas de hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a lo establecido por la autoridad judicial.