Aplazan subasta de AHMSA; buscan definir adeudos laborales antes de la venta

Una juez federal aplazó, por lo menos hasta mediados de febrero, la subasta para vender los activos productivos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), ambas declaradas en quiebra. Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concurso Mercantiles, aceptó hoy una petición del síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para aplazar durante 30 días naturales el proceso para la subasta, que había sido agendada para el 30 de enero.

Por ahora, no se ha especificado una nueva fecha para la venta, que será la más importante de una empresa quebrada que se ha llevado a cabo en los poco más de 25 años de historia de los procesos de concurso mercantil en México.

Casos previos de quiebras de alto perfil generalmente no resultaron en una subasta, pues no había activos productivos que pudieran resultar interesantes para nuevos inversionistas.

La jueza había notificado el 2 de enero que la subasta se realizaría el 30 de este mes en el auditorio del edificio de la Colonia Guadalupe Inn donde se ubican los tribunales colegiados en materia penal y la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.

Pero Aguilera pidió más tiempo para que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) emita una opinión que se le requirió desde el 11 de septiembre sobre cada una de las deudas laborales y el monto de la indemnización para los alrededor de doce mil trabajadores.

La jueza ordenó a la Profedet emitir estos dictámenes en máximo 15 días naturales.

El síndico también pidió más tiempo para preparar y publicar la convocatoria para la subasta con todas las precisiones que se requieren, en un esquema de “piso parejo” requerido por la jueza.La prórroga de 30 días hasta febrero sería solo para dejar lista la convocatoria, es decir, la subasta podría llevarse a cabo incluso hasta finales de ese mes, o en marzo.

El pasado 25 de noviembre, Aguilera informó a senadores que dan seguimiento al caso de AHMSA, que las unidades productivas fueron valuadas en mil 326 millones de dólares, y que el valor mínimo de referencia será de mil 127 millones de dólares, unos 20 mil 286 millones de pesos.

Estos montos podrían revisarse a la baja si la subasta es declarada desierta por falta de ofertas.

Según Aguilera, hay al menos ocho inversionistas nacionales y extranjeros interesados en AHMSA, que llegó a ser la mayor acerera del País, pero colapsó ante la imposibilidad de pagar deudas que actualmente suman 61 mil millones de pesos, incluido un pasivo fiscal de 10 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria.

La jueza considera que la subasta es la mejor manera de lograr la conservación de AHMSA y Minosa, y la posible recontratación, o al menos el pago de compensaciones, para los ex trabajadores.