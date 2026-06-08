Alcaldesa entrega equipo de protección a trabajadores sindicalizados de Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Alcaldesa entrega equipo de protección a trabajadores sindicalizados de Frontera
    Trabajadores de Servicios Primarios y Obras Públicas de Frontera recibieron equipo de protección para fortalecer la seguridad durante sus jornadas laborales. LIDIET MEXICANO

Trabajadores sindicalizados de Servicios Primarios y Obras Públicas de Frontera recibieron equipo de protección personal para reforzar su seguridad durante las labores diarias en la vía pública

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes diariamente realizan labores en las calles de la ciudad, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de equipo de protección personal a trabajadores sindicalizados de los departamentos de Servicios Primarios y Obras Públicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-entre-la-angustia-y-la-incertidumbre-familiares-exigen-videos-de-gasolinera-por-desaparicion-de-joven-CC21236567

La entrega benefició a las cuadrillas encargadas del mantenimiento de la infraestructura urbana y de los servicios básicos del municipio, quienes ahora contarán con herramientas adecuadas para desempeñar sus funciones de manera más segura.

Entre el equipo otorgado se encuentran botas de trabajo para contingencias, impermeables con bandas reflejantes, lentes de seguridad, fajas de soporte y pecheras, artículos que ayudarán a prevenir accidentes y a mejorar las condiciones laborales del personal operativo.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores municipales, destacando que su labor es fundamental para mantener en buenas condiciones la ciudad y atender las necesidades de la población.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Burócratas de Frontera, Paulino Juárez Escamilla, señaló que cuidar la integridad física de los empleados es indispensable para que puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar condiciones de trabajo más seguras y dignas para quienes todos los días contribuyen al funcionamiento y desarrollo de Frontera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sindicatos

Localizaciones


Coahuila
Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AT-olinia con el dedo

AT-olinia con el dedo
true

Sheinbaum: La silla vacía en la inauguración del Mundial

El Congreso que viene, los pendientes que siguen

El Congreso que viene, los pendientes que siguen
María Catalina conserva el recuerdo de las primeras credenciales para votar y de las transformaciones que acompañaron el reconocimiento de los derechos políticos femeninos.

Refrenda María Catalina su derecho al voto femenino en colonia Josefa Ortiz, en Saltillo
La ausencia de funcionarios obligó a incorporar ciudadanos formados en las filas para instalar algunas casillas.

Saltillo: Funcionarios faltan no acuden a casillas y obligan a improvisar reemplazos
La organización coahuilense cedió al pitcher Manny Barreda y al infielder Alex Mejía, en una serie de movimientos que buscan fortalecer al equipo dirigido por Jesús Molina.

Saraperos sacude su roster: llegan Luis Payán y Donny Sands; salen Manny Barreda y Alex Mejía
“No prometí nada”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre sus declaraciones de campaña en 2024 respecto a mantener a EU fuera de guerras extranjeras.

Trump dice que nunca prometió que no habría nuevas guerras
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en un encuentro oficial. A pesar de su estrecha coordinación militar, informes de inteligencia revelan una crisis por el espionaje de Israel a altos negociadores de EU.

Israel espía a sus aliados: el Pentágono eleva la amenaza al nivel crítico