Alcaldesa entrega equipo de protección a trabajadores sindicalizados de Frontera

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de brindar mayor seguridad a quienes diariamente realizan labores en las calles de la ciudad, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de equipo de protección personal a trabajadores sindicalizados de los departamentos de Servicios Primarios y Obras Públicas.

La entrega benefició a las cuadrillas encargadas del mantenimiento de la infraestructura urbana y de los servicios básicos del municipio, quienes ahora contarán con herramientas adecuadas para desempeñar sus funciones de manera más segura.

Entre el equipo otorgado se encuentran botas de trabajo para contingencias, impermeables con bandas reflejantes, lentes de seguridad, fajas de soporte y pecheras, artículos que ayudarán a prevenir accidentes y a mejorar las condiciones laborales del personal operativo.

Durante el evento, la alcaldesa reconoció el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores municipales, destacando que su labor es fundamental para mantener en buenas condiciones la ciudad y atender las necesidades de la población.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Burócratas de Frontera, Paulino Juárez Escamilla, señaló que cuidar la integridad física de los empleados es indispensable para que puedan brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar condiciones de trabajo más seguras y dignas para quienes todos los días contribuyen al funcionamiento y desarrollo de Frontera.