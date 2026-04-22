Amenaza de tiroteo activa alerta en colegio de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una situación de alarma se registró la mañana de este miércoles en el Colegio María Montessori de Monclova, luego de que comenzara a circular un presunto mensaje en el que un alumno advertía sobre un posible tiroteo al interior del plantel, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y generó preocupación entre padres de familia. Desde temprana hora, autoridades activaron protocolos preventivos dentro de la institución, donde se implementó un operativo mochila con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, como medida para descartar cualquier riesgo.

La alerta surgió tras la difusión del mensaje en redes y entre la comunidad escolar, lo que provocó que varios padres acudieran al colegio para solicitar información y constatar la seguridad de sus hijos ante la posibilidad de un hecho violento.

Los padres, al salir del plantel, no emitieron información; sin embargo, extraoficialmente se anunció que habrá otra reunión con la directora del plantel a las 12:30 horas de este día para informar más detalles de la situación.

La institución emitió además un comunicado dirigido a padres de familia, en el que confirmó que el incidente se originó por un mensaje preocupante detectado en el área de bachillerato, lo que derivó en la aplicación inmediata de estrategias de seguridad. “Les informamos que hubo una situación en Bachillerato, que al inicio se tornó delicada, por un mensaje escrito preocupante que encontramos. Por esta razón se iniciaron estrategias preventivas y acciones concretas de seguridad escolar”, señala el documento. El colegio informó que, tras las investigaciones correspondientes, se logró esclarecer lo ocurrido, descartando cualquier situación de peligro dentro del plantel. Asimismo, se indicó que, como parte de las acciones preventivas, se continuará con el operativo mochila ya programado, además de reforzar los protocolos de seguridad escolar.

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