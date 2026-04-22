Analiza Fiscalía sanciones por amenaza en Colegio Montessori de Monclova; no descartan configurar delito

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 22 abril 2026
    Analiza Fiscalía sanciones por amenaza en Colegio Montessori de Monclova; no descartan configurar delito
    El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que se analizan posibles sanciones tras la amenaza detectada en el plantel educativo. LIDIET MEXICANO

El caso surgió tras localizarse un mensaje en un baño del plantel; el responsable afirmó que fue una broma, pero ya se revisan posibles consecuencias legales

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Delegación Región Centro, podría aplicar sanciones e incluso fincar responsabilidades legales tras la amenaza detectada en el Colegio María Montessori de Monclova, hecho que originó un operativo preventivo para descartar cualquier riesgo dentro del plantel.

De acuerdo con declaraciones de Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE, la situación se derivó de un mensaje escrito localizado en un baño de la institución, el cual generó alarma al hacer alusión a un posible tiroteo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/amenaza-de-tiroteo-activa-alerta-en-colegio-de-monclova-FL20188519

Aunque posteriormente el alumno señalado como responsable de este acto, junto con sus padres, aseguró que se trató de una “broma”, la autoridad subrayó que este tipo de conductas no se toman a la ligera.

Indicó que actualmente se analizan los datos de prueba para determinar si se configura la comisión de un delito, particularmente el de amenazas, por lo que no se descarta que puedan fincarse responsabilidades conforme a la ley.

El funcionario explicó que, al tratarse de un menor de edad, el proceso contempla distintas vías, que van desde medidas de carácter legal hasta intervenciones de apoyo psicológico o terapias; sin embargo, recalcó que la conducta sí puede tener consecuencias.

“Estamos revisando si se constituye algún delito; en este caso podría ser amenazas, y aunque es un menor, hay mecanismos para proceder y evitar que este tipo de situaciones se repitan”, precisó.

Como parte de la respuesta institucional, se implementó un operativo al interior del colegio, incluyendo la operación mochila, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y reforzar la prevención ante cualquier situación de riesgo.

Por su parte, el plantel informó a los padres de familia que, tras las investigaciones realizadas, no existe peligro alguno; sin embargo, se mantendrán las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes.

Lazo Chapa reiteró que se continuará con el análisis del caso y enfatizó que cualquier amenaza, aun cuando se alegue como juego, puede derivar en consecuencias legales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Seguridad
Sanciones

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tiro por la culata a Trump

Tiro por la culata
true

La guerra (no tan secreta) de la CIA en México

true

POLITICÓN: Morena se juega el futuro de la dirigencia nacional en Coahuila
Representa un avance en la conectividad y eficiencia del transporte urbano.

Amplía conectividad y fortalece movilidad nueva ruta RS-714 en Saltillo
Padres de familia acudieron a la secundaria tras conocer la situación, optando por retirar a sus hijos como medida de precaución.

Saltillo: amenaza de tiroteo en secundaria de Bonanza desata operativo de seguridad
La quinta entrada fue clave para Saltillo con un rally de cinco carreras.

Saraperos derrota a Rieleros en Aguascalientes con rally en la quinta entrada
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que, a petición de Pakistán, ha decidido extender el alto el fuego, hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo.

Trump extenderá alto al fuego hasta que concluya negociación con Irán, a petición de Pakistán

¿Estados Unidos usará IA para combatir al ‘narcoterrorismo’ en Latinoamérica?

Estados Unidos decide usar IA para combatir al crimen organizado en Sudamérica