Analiza Fiscalía sanciones por amenaza en Colegio Montessori de Monclova; no descartan configurar delito

De acuerdo con declaraciones de Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE, la situación se derivó de un mensaje escrito localizado en un baño de la institución, el cual generó alarma al hacer alusión a un posible tiroteo.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Delegación Región Centro, podría aplicar sanciones e incluso fincar responsabilidades legales tras la amenaza detectada en el Colegio María Montessori de Monclova , hecho que originó un operativo preventivo para descartar cualquier riesgo dentro del plantel.

Aunque posteriormente el alumno señalado como responsable de este acto, junto con sus padres, aseguró que se trató de una “broma”, la autoridad subrayó que este tipo de conductas no se toman a la ligera.

Indicó que actualmente se analizan los datos de prueba para determinar si se configura la comisión de un delito, particularmente el de amenazas, por lo que no se descarta que puedan fincarse responsabilidades conforme a la ley.

El funcionario explicó que, al tratarse de un menor de edad, el proceso contempla distintas vías, que van desde medidas de carácter legal hasta intervenciones de apoyo psicológico o terapias; sin embargo, recalcó que la conducta sí puede tener consecuencias.

“Estamos revisando si se constituye algún delito; en este caso podría ser amenazas, y aunque es un menor, hay mecanismos para proceder y evitar que este tipo de situaciones se repitan”, precisó.

Como parte de la respuesta institucional, se implementó un operativo al interior del colegio, incluyendo la operación mochila, con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudiantes y reforzar la prevención ante cualquier situación de riesgo.

Por su parte, el plantel informó a los padres de familia que, tras las investigaciones realizadas, no existe peligro alguno; sin embargo, se mantendrán las medidas de seguridad y los protocolos correspondientes.

Lazo Chapa reiteró que se continuará con el análisis del caso y enfatizó que cualquier amenaza, aun cuando se alegue como juego, puede derivar en consecuencias legales.