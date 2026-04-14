Aprueban comisión especial de participación ciudadana y paquete de obra pública en Monclova

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Monclova
/ 14 abril 2026
    Aprueban comisión especial de participación ciudadana y paquete de obra pública en Monclova
    En sesión de Cabildo también se aprobó el Plan de Inversión de Obra Pública 2026. CORTESÍA

La comisión retomará el expediente y revisará antecedentes de una demanda ciudadana

MONCLOVA, COAH.- Con la integración de una comisión especial y la aprobación del Plan de Obra Pública para el próximo año, el Cabildo de Monclova avanzó en temas clave durante la Sesión Ordinaria número 38.

La reunión, encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, tuvo como punto principal la creación de una comisión especial en materia de participación ciudadana, la cual estará conformada por siete ediles, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral.

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El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina Martínez, explicó que, aunque ya se contaba con un grupo que analizaba este tema, fue necesario reforzarlo con la integración de dos integrantes más para ajustarse al mandato y dar mayor solidez a la revisión del caso, mismo que se originó en la administración anterior.

Detalló que esta nueva comisión tendrá la responsabilidad de retomar el expediente, revisar sus antecedentes y precisar los alcances de la sentencia derivada de una demanda ciudadana presentada el año pasado.

En la misma sesión, los regidores también aprobaron el Plan de Inversión de Obra Pública 2026, previamente analizado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, el cual contempla acciones en rubros prioritarios como agua potable, drenaje y pavimentación.

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Ambos acuerdos fueron aprobados por unanimidad, reflejando coincidencias entre los integrantes del Cabildo.

En asuntos generales, una regidora presentó un informe, mientras que un síndico planteó la necesidad de conocer a detalle los daños ocasionados por las recientes lluvias en la ciudad.

Con estos acuerdos, las autoridades municipales reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la administración y atender las necesidades de la población.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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