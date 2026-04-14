Jardín de niños en Monclova se va a distancia; lluvias dejaron daños que podrían ser un riesgo

MONCLOVA, COAH.- En Monclova, los daños provocados por las intensas del fin de semana obligaron a suspender clases presenciales en el Jardín de Niños “Celestin Freinet”, luego de que la barda perimetral del plantel colapsara, lo que representa un riesgo para la comunidad escolar. Ante esta situación, los alumnos continuarán su formación de manera temporal a distancia, apoyados con cuadernillos, mientras las autoridades trabajan en la reposición de la estructura afectada.

El subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo Gonzales, informó que la decisión se tomó esta mañana en conjunto entre directivos, docentes y padres de familia, priorizando la seguridad de los menores. “La barda perimetral sufrió daños y al estar en riesgo se tomó la decisión entre maestros, directivos y padres que se van a distancia toda esta semana a trabajar con cuadernillos”, expresó el funcionario. Detalló que se espera que para el próximo lunes los alumnos puedan reincorporarse a las aulas, siempre y cuando las condiciones del plantel sean seguras tras las labores de reparación. Asimismo, reconoció que la problemática no es exclusiva del plantel, ya que las lluvias también provocaron acumulación de agua en distintos sectores, afectando tanto a escuelas como a viviendas cercanas.

En ese sentido, señaló que el municipio ya trabaja en acciones para mejorar la captación y canalización del agua, con el objetivo de evitar futuras afectaciones. Finalmente, indicó que aunque algunos padres de familia han manifestado inquietud sobre una posible reubicación del jardín de niños, por el momento no se contempla esta opción, sino reforzar la infraestructura y buscar soluciones que garanticen la seguridad de los estudiantes dentro del plantel.

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