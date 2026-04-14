Cumplen empresas de CTM con entrega de carátulas fiscales en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Las 19 empresas adheridas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Monclova cumplieron en tiempo y forma con la entrega de carátulas fiscales, informó el dirigente local, Carlos Mata. El líder sindical explicó que actualmente se encuentran en la etapa de integración y análisis de dichos documentos, conforme a lo establecido en los contratos colectivos. Subrayó que la entrega de las carátulas no implica de manera inmediata el reparto de utilidades, ya que primero deben ser revisadas por las comisiones correspondientes.

“Las empresas cumplieron todas con las que tenemos contrato colectivo en presentar su carátula fiscal en tiempo y forma. Ahora lo que sigue es integrar las comisiones revisoras, quienes analizan la información financiera y, dependiendo de los resultados, se trabaja con los compañeros en distintas fechas”, detalló. Precisó que las fechas de revisión no son uniformes, ya que cada comisión —integrada por representantes de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados— determina sus propios tiempos para llevar a cabo el análisis de la información financiera. Carlos Mata señaló que la CTM asesora a los trabajadores sindicalizados. Los orienta en el proceso de revisión, así como en la interpretación de las declaraciones fiscales, ya sean ordinarias o complementarias. Asimismo, reconoció que existe una percepción errónea entre algunos trabajadores respecto a las utilidades de las empresas, al considerar que todo ingreso representa ganancia.

“Hay que tomar en cuenta los gastos generados durante el año; es un balance lo que finalmente determina si hay utilidades”, explicó. En este contexto, destacó que actualmente el proceso es más transparente debido a los estrictos controles del Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que reduce la posibilidad de modificaciones indebidas en las carátulas fiscales. Finalmente, el dirigente de la CTM mencionó que, aunque el panorama económico para algunas empresas —principalmente exportadoras— es incierto, han buscado mantenerse en el mercado y cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.

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