Apuñalan a joven y lo dejan grave en Monclova; agresor huye

El lesionado fue identificado como Christopher David “N”, de 19 años, con domicilio en la colonia Las Flores. De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en el cruce de las calles Azucenas y Jesús Reyes, donde el joven fue sorprendido y atacado, resultando con heridas de gravedad.

MOCLOVA, COAH.- Un ataque con arma blanca dejó a un joven en estado crítico la noche del viernes en la colonia La Amistad, en Monclova , lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la zona.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar tras el reporte, donde encontraron al afectado con múltiples lesiones producidas por arma blanca. Durante la atención inicial, el personal logró contener al menos dos hemorragias derivadas de heridas penetrantes localizadas en el pecho y en uno de sus brazos.

Una vez estabilizado en el sitio, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, a donde ingresó minutos después de las 23:00 horas. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como delicado, permaneciendo bajo observación médica.

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque podría estar relacionado con conflictos previos entre grupos del sector, lo que habría derivado en la agresión. Según la versión proporcionada por el propio lesionado, el presunto responsable fue identificado como Antonio Luna, quien huyó del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Tras lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal desplegaron operativos en la colonia y sectores aledaños con el objetivo de ubicar al señalado, además de reforzar la vigilancia para prevenir nuevos incidentes.

Asimismo, se informó que se exhortó a los familiares del afectado a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se integren los elementos necesarios para la investigación y se proceda conforme a derecho.

El caso se mantiene en proceso, mientras continúan las acciones para dar con el paradero del presunto agresor y esclarecer los hechos que dejaron a un joven gravemente herido en este sector de la ciudad.

(Con información de medios locales)