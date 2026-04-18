Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 abril 2026
    Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito
    ¡Cuidado! Sobregiro en tarjetas puede comprometer ingresos y generar deudas difíciles de pagar. FOTO: FREEPIK

Especialistas advierten sobre riesgos de usar crédito sin planeación durante vacaciones

Tras el período vacacional, muchas familias enfrentan una realidad incómoda: deudas acumuladas en tarjetas de crédito que pueden complicar su estabilidad financiera si no se atienden a tiempo.

Especialistas en finanzas advierten que el endeudamiento durante vacaciones es una práctica común, impulsada por la falta de planeación y el uso excesivo del crédito para cubrir gastos que no estaban contemplados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-avanza-en-acuerdos-de-electromovilidad-y-colaboracion-con-texas-en-washington-PG20046687

VACACIONES SIN PLANEACIÓN, EL ORIGEN DEL PROBLEMA

El doctor Luis Fernando Gómez explicó que uno de los principales errores es asumir que el crédito puede pagarse después sin consecuencias.

“Las personas abusan del crédito porque creen que podrán pagarlo más adelante, pero los pagos terminan superando sus ingresos mensuales”, señaló.

Por su parte, el contador público y profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo Daniel Lozano Casas coincidió en que muchas veces los gastos rebasan lo presupuestado.

“El principal error es no respetar el presupuesto. Durante el viaje surgen gastos no previstos y eso lleva a gastar más de lo que se tenía contemplado”, explicó.

EL PELIGRO DE LOS “MESES SIN INTERESES”

Uno de los mitos más extendidos es que pagar a meses sin intereses no genera un impacto real en las finanzas; sin embargo, especialistas advierten que esto puede saturar la capacidad de crédito.

Aunque los pagos se difieran, el monto total se descuenta del límite disponible desde el inicio, lo que puede dejar a las personas sin margen para enfrentar emergencias.

Además, pagar únicamente el mínimo puede resultar especialmente costoso, ya que está diseñado para liquidar la deuda en plazos prolongados, generando intereses que pueden triplicar el monto original.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/finaliza-manolo-jimenez-la-gira-de-congresos-juveniles-300-pa-delante-en-coahuila-KL20099030

¿CUÁNDO COMIENZA A SER UN PROBLEMA?

Los expertos coinciden en que una señal de alerta aparece cuando el pago de la tarjeta supera una parte significativa del ingreso mensual.

En términos generales, recomiendan que las deudas no excedan entre el 20 y 30 por ciento de los ingresos, ya que por encima de ese nivel las finanzas personales comienzan a deteriorarse.

¿QUÉ HACER SI YA HAY SOBREGIRO?

Ante un escenario de sobregiro, los especialistas sugieren actuar de inmediato y no ignorar la deuda.

Entre las principales recomendaciones destacan:

-Priorizar deudas más caras, es decir, aquellas con mayor tasa de interés.

-Ajustar el presupuesto, reduciendo gastos no esenciales.

- Evitar adquirir nuevas deudas para cubrir las existentes.

- Acercarse al banco para negociar un plan de pagos.

También es importante destinar un monto fijo al pago de la deuda y buscar liquidarla en el menor tiempo posible para evitar que los intereses sigan creciendo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mercadito-de-a-peso-alivia-bolsillos-y-fortalece-comunidad-en-ramos-arizpe-MC20110149

Ambos especialistas coincidieron en que el uso responsable de las tarjetas de crédito es fundamental para evitar problemas financieros.

“El ideal es pagar el total antes de la fecha límite. Si no se puede, es una señal de que se está gastando más de lo que se puede cubrir”, advirtió Lozano Casas.

En ese sentido, recomiendan planear con anticipación los gastos vacacionales e incluso ahorrar previamente, para evitar recurrir al crédito como única opción.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
finanzas
A20

Localizaciones


Coahuila

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases.

Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
Personal municipal instaló un crucero informativo para invitar a la ciudadanía a participar en la votación de proyectos del programa Participa Saltillo 2026.

Desde un crucero, Ayuntamiento de Saltillo te invita a decidir qué obra realizará el Municipio en tu colonia
El gobernador Manolo Jiménez firmó un acuerdo con Arizona State University para impulsar la formación de talento en la industria de semiconductores, tras una reunión realizada en días pasados en Washington D.C.

Avanzan escuelas de Saltillo en formación para industria de semiconductores
Este es uno de los proyectos clave que fueron anunciados recientemente por el Gobierno del Estado.

Saltillo: Acuden tres empresas para hacer proyecto ejecutivo de Nuevo Forum de Expo Coahuila
Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda

Proteccionistas: Noroña y Alfonso Cepeda
Tecno eco-friendly

Tecno eco-friendly
A fuego lento

A fuego lento
true

El fracking va... y Coahuila será el Estado pionero