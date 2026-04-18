Coahuila: ¿De vuelta a la realidad tras vacaciones? Qué hacer si sobregiraste tu tarjeta de crédito

Tras el período vacacional, muchas familias enfrentan una realidad incómoda: deudas acumuladas en tarjetas de crédito que pueden complicar su estabilidad financiera si no se atienden a tiempo. Especialistas en finanzas advierten que el endeudamiento durante vacaciones es una práctica común, impulsada por la falta de planeación y el uso excesivo del crédito para cubrir gastos que no estaban contemplados.

VACACIONES SIN PLANEACIÓN, EL ORIGEN DEL PROBLEMA El doctor Luis Fernando Gómez explicó que uno de los principales errores es asumir que el crédito puede pagarse después sin consecuencias. “Las personas abusan del crédito porque creen que podrán pagarlo más adelante, pero los pagos terminan superando sus ingresos mensuales”, señaló. Por su parte, el contador público y profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo Daniel Lozano Casas coincidió en que muchas veces los gastos rebasan lo presupuestado. “El principal error es no respetar el presupuesto. Durante el viaje surgen gastos no previstos y eso lleva a gastar más de lo que se tenía contemplado”, explicó. EL PELIGRO DE LOS “MESES SIN INTERESES” Uno de los mitos más extendidos es que pagar a meses sin intereses no genera un impacto real en las finanzas; sin embargo, especialistas advierten que esto puede saturar la capacidad de crédito. Aunque los pagos se difieran, el monto total se descuenta del límite disponible desde el inicio, lo que puede dejar a las personas sin margen para enfrentar emergencias. Además, pagar únicamente el mínimo puede resultar especialmente costoso, ya que está diseñado para liquidar la deuda en plazos prolongados, generando intereses que pueden triplicar el monto original.

¿CUÁNDO COMIENZA A SER UN PROBLEMA? Los expertos coinciden en que una señal de alerta aparece cuando el pago de la tarjeta supera una parte significativa del ingreso mensual. En términos generales, recomiendan que las deudas no excedan entre el 20 y 30 por ciento de los ingresos, ya que por encima de ese nivel las finanzas personales comienzan a deteriorarse. ¿QUÉ HACER SI YA HAY SOBREGIRO? Ante un escenario de sobregiro, los especialistas sugieren actuar de inmediato y no ignorar la deuda. Entre las principales recomendaciones destacan: -Priorizar deudas más caras, es decir, aquellas con mayor tasa de interés. -Ajustar el presupuesto, reduciendo gastos no esenciales. - Evitar adquirir nuevas deudas para cubrir las existentes. - Acercarse al banco para negociar un plan de pagos. También es importante destinar un monto fijo al pago de la deuda y buscar liquidarla en el menor tiempo posible para evitar que los intereses sigan creciendo.

Ambos especialistas coincidieron en que el uso responsable de las tarjetas de crédito es fundamental para evitar problemas financieros. “El ideal es pagar el total antes de la fecha límite. Si no se puede, es una señal de que se está gastando más de lo que se puede cubrir”, advirtió Lozano Casas. En ese sentido, recomiendan planear con anticipación los gastos vacacionales e incluso ahorrar previamente, para evitar recurrir al crédito como única opción.

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