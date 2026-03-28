Arranca en Cuatro Ciénegas operativo de Semana Santa 2026 para garantizar seguridad de visitantes y habitantes

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y una atención de calidad durante la próxima temporada vacacional, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, encabezó el arranque del Operativo de Semana Santa 2026. El banderazo se llevó a cabo en el acceso principal del municipio, donde se dio inicio a este despliegue en el que participan autoridades municipales, corporaciones de seguridad, sector salud y dependencias del ámbito ambiental, sumando esfuerzos de manera coordinada para salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan este destino turístico.

El operativo contempla acciones de prevención, vigilancia, orientación y atención a visitantes, así como recorridos permanentes en los principales puntos turísticos, con el propósito de brindar condiciones óptimas para el desarrollo de actividades recreativas en un entorno seguro y ordenado. Leija Vega destacó la importancia de fortalecer la estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la cadena de valor turístico, subrayando que el trabajo coordinado es clave para garantizar resultados positivos.

“Nuestro compromiso es claro: trabajar unidos para lograr una temporada con saldo blanco, donde las familias puedan disfrutar con tranquilidad y confianza de todo lo que ofrece Cuatro Ciénegas”, expresó el edil. De igual forma, comentó que se refuerzan las estrategias de atención y respuesta ante cualquier eventualidad, priorizando en todo momento la protección de las personas y el cuidado del entorno natural, uno de los principales atractivos del municipio.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población y a los visitantes a atender las recomendaciones, respetar los señalamientos y contribuir a la conservación de los espacios, a fin de que esta temporada vacacional se desarrolle de manera responsable.

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