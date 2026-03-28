Diálogo entre autoridades y particulares busca reabrir el Río Mezquites en Cuatro Ciénegas

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Monclova
/ 28 marzo 2026
    Diálogo entre autoridades y particulares busca reabrir el Río Mezquites en Cuatro Ciénegas
    El Río Mezquites permanece cerrado mientras continúan las negociaciones. LIDIET MEXICANO

El resto de los atractivos turísticos del municipio continúan en operación mientras avanzan las gestiones para reabrir el Río Mezquites

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades federales y los propietarios del Río Mezquites mantienen una mesa de diálogo activa con el objetivo de lograr su pronta reapertura, luego de la clausura impuesta por instancias ambientales.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, informó que existe disposición de ambas partes para resolver las observaciones realizadas, principalmente relacionadas con la revisión de los manifiestos de impacto ambiental.

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En este proceso participan dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como el sector privado, representado por el Grupo Hotelero 1800, encargado de la operación del sitio.

“Hay buena voluntad de ambas partes para que se solucione la situación a la brevedad”, expresó el edil, quien confió en que el diálogo permitirá levantar los sellos de clausura sin afectar el ecosistema del área.

Mientras tanto, el resto de los atractivos turísticos del municipio ya operan con normalidad, luego de superar cierres temporales por cuestiones internas.

Entre ellos destacan las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol y la Poza Azul.

El alcalde reiteró el llamado a los turistas a mantener sus planes de visita, subrayando que el destino continúa ofreciendo múltiples opciones, al tiempo que avanzan las gestiones para reabrir uno de sus principales atractivos naturales.

Destacó que se busca alcanzar un acuerdo que garantice tanto el cumplimiento de la normatividad ambiental como la continuidad de la actividad turística, clave para la economía local.

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Asimismo, señaló que el municipio se mantiene atento al desarrollo de las mesas de trabajo, confiando en que en los próximos días se puedan tener resultados favorables.

La posible reapertura del río representaría no solo la reactivación de un sitio emblemático, sino también un impulso importante para prestadores de servicios y comercios que dependen del flujo de visitantes en la región.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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