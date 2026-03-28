Diálogo entre autoridades y particulares busca reabrir el Río Mezquites en Cuatro Ciénegas

El alcalde de Cuatro Ciénegas , Víctor Leija, informó que existe disposición de ambas partes para resolver las observaciones realizadas, principalmente relacionadas con la revisión de los manifiestos de impacto ambiental.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Autoridades federales y los propietarios del Río Mezquites mantienen una mesa de diálogo activa con el objetivo de lograr su pronta reapertura, luego de la clausura impuesta por instancias ambientales.

En este proceso participan dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como el sector privado, representado por el Grupo Hotelero 1800, encargado de la operación del sitio.

“Hay buena voluntad de ambas partes para que se solucione la situación a la brevedad”, expresó el edil, quien confió en que el diálogo permitirá levantar los sellos de clausura sin afectar el ecosistema del área.

Mientras tanto, el resto de los atractivos turísticos del municipio ya operan con normalidad, luego de superar cierres temporales por cuestiones internas.

Entre ellos destacan las Dunas de Yeso, las Minas de Mármol y la Poza Azul.

El alcalde reiteró el llamado a los turistas a mantener sus planes de visita, subrayando que el destino continúa ofreciendo múltiples opciones, al tiempo que avanzan las gestiones para reabrir uno de sus principales atractivos naturales.

Destacó que se busca alcanzar un acuerdo que garantice tanto el cumplimiento de la normatividad ambiental como la continuidad de la actividad turística, clave para la economía local.