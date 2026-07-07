Arranca rehabilitación de plaza en la colonia Progreso de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Arranca rehabilitación de plaza en la colonia Progreso de Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la Plaza Progreso, proyecto que contará con una inversión de 2.37 millones de pesos. LIDIET MEXICANO

Con una inversión superior a 2.3 millones de pesos, el Gobierno de Monclova inició la rehabilitación integral de la Plaza Progreso, obra que incluirá juegos infantiles, iluminación, áreas verdes y espacios accesibles para beneficio de las familias del sector

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 2 millones 375 mil 504 pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio el arranque a los trabajos de rehabilitación integral de la Plaza Progreso, como parte del Plan de Inversión 2026.

La obra que era solicitada desde hace años por los vecinos, se desarrollará entre las calles Juan de la Barrera y Niño Artillero, en este sector, donde se intervendrá una superficie de 809 metros cuadrados en beneficio de alrededor de 200 habitantes.

Los trabajos tendrán un periodo de ejecución de dos meses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/premian-a-ganadores-del-primer-torneo-interprepas-en-saltillo-AN21979801

El proyecto contempla la construcción de 325 metros cuadrados de banqueta estampada, 154 metros cuadrados de arcilla roja, 323 metros cuadrados de pasto sintético, la instalación de un módulo de juegos infantiles, 19 bancas metálicas, 10 luminarias tipo Bilbao, 126 metros lineales de sistema de riego, cuatro aparatos ejercitadores, seis rampas para personas con discapacidad y la plantación de tres encinos, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional para las familias del sector.

$!La nueva Plaza Progreso tendrá juegos infantiles, luminarias, aparatos para ejercicio, rampas de accesibilidad y áreas verdes, en una obra que será concluida en dos meses.
La nueva Plaza Progreso tendrá juegos infantiles, luminarias, aparatos para ejercicio, rampas de accesibilidad y áreas verdes, en una obra que será concluida en dos meses. LIDIET MEXICANO

Durante el arranque, el edil destacó que este proyecto fue definido junto con los vecinos, quienes desde el inicio participaron para establecer las necesidades del sector y las acciones que se llevarían a cabo para mejorar este espacio de convivencia.

Señaló que, además de ejecutar la obra, es importante que los ciudadanos den seguimiento a los trabajos mediante un comité de obra, el cual supervisará que cada una de las acciones se realice conforme a lo acordado y, posteriormente, se convierta en un comité encargado del cuidado de la plaza.

“Las obras se hacen con recursos públicos para beneficio de todos, pero que esa inversión perdure también depende de la participación de los ciudadanos. Ustedes serán quienes disfruten este espacio junto con sus familias y quienes mejor pueden ayudar a conservarlo”, expresó.

Carlos Villarreal recordó que una de las principales solicitudes de los habitantes era contar con una plaza mejor iluminada para que niños, jóvenes y familias pudieran utilizarla durante las noches con mayor seguridad, por lo que este proyecto responde directamente a esa petición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/diana-llego-a-saltillo-huyendo-de-cdmx-presunto-feminicida-la-acorralo-frente-a-miles-de-personas-para-que-aceptara-casarse-EN21977535

Indicó que durante la ejecución habrá comunicación permanente entre los vecinos, el supervisor de la obra y la empresa constructora para atender cualquier inquietud o realizar los ajustes necesarios conforme avance el proyecto.

Asimismo, resaltó que la rehabilitación incluirá obras de accesibilidad, como las rampas para personas con discapacidad, además de que la ubicación de las bancas y parte del mobiliario será definida junto con los habitantes para aprovechar de mejor manera cada espacio.

“Queremos que este siga siendo un punto de encuentro para las familias, un espacio digno donde los niños jueguen, los jóvenes convivan y las personas puedan realizar actividades al aire libre. Lo importante será que entre todos lo cuidemos”, señaló.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un animal ciego buscando su nombre: extrañar lo que no tiene forma

Un animal ciego buscando su nombre: extrañar lo que no tiene forma
El otro dilema

El otro dilema
true

Tania Flores: Cayó la ‘Reina del carbón’

true

POLITICÓN: Fiscalía va por toda la red de corrupción en Múzquiz
Elementos de la Policía Investigadora continúan con las diligencias del caso, incluyendo la revisión de cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de localizar al presunto responsable y fortalecer la carpeta de investigación.

Aún sin detención de probable feminicida de Diana Marina en Saltillo; le habría pedido matrimonio en los festejos del Grito
Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron el inmueble mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Muere hombre mientras entrenaba en gimnasio de Saltillo
Romelu Lukaku puso la cereza en el pastel en la goleada ante Estados Unidos, resultado que eliminó al último anfitrión del Mundial 2026.

Estados Unidos se despide del Mundial 2026: Bélgica golea y elimina al último anfitrión
Las cifras de personas desaparecidas en plataformas independientes superan ampliamente los reportes oficiales, generando debate sobre la transparencia y la efectividad de la respuesta gubernamental.

Lejos de Venezuela, surgen sitios web para rastrear a los desaparecidos tras los sismos