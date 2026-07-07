Arranca rehabilitación de plaza en la colonia Progreso de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de 2 millones 375 mil 504 pesos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio el arranque a los trabajos de rehabilitación integral de la Plaza Progreso, como parte del Plan de Inversión 2026. La obra que era solicitada desde hace años por los vecinos, se desarrollará entre las calles Juan de la Barrera y Niño Artillero, en este sector, donde se intervendrá una superficie de 809 metros cuadrados en beneficio de alrededor de 200 habitantes. Los trabajos tendrán un periodo de ejecución de dos meses.

El proyecto contempla la construcción de 325 metros cuadrados de banqueta estampada, 154 metros cuadrados de arcilla roja, 323 metros cuadrados de pasto sintético, la instalación de un módulo de juegos infantiles, 19 bancas metálicas, 10 luminarias tipo Bilbao, 126 metros lineales de sistema de riego, cuatro aparatos ejercitadores, seis rampas para personas con discapacidad y la plantación de tres encinos, con el objetivo de ofrecer un espacio más seguro, accesible y funcional para las familias del sector.

Durante el arranque, el edil destacó que este proyecto fue definido junto con los vecinos, quienes desde el inicio participaron para establecer las necesidades del sector y las acciones que se llevarían a cabo para mejorar este espacio de convivencia. Señaló que, además de ejecutar la obra, es importante que los ciudadanos den seguimiento a los trabajos mediante un comité de obra, el cual supervisará que cada una de las acciones se realice conforme a lo acordado y, posteriormente, se convierta en un comité encargado del cuidado de la plaza. “Las obras se hacen con recursos públicos para beneficio de todos, pero que esa inversión perdure también depende de la participación de los ciudadanos. Ustedes serán quienes disfruten este espacio junto con sus familias y quienes mejor pueden ayudar a conservarlo”, expresó. Carlos Villarreal recordó que una de las principales solicitudes de los habitantes era contar con una plaza mejor iluminada para que niños, jóvenes y familias pudieran utilizarla durante las noches con mayor seguridad, por lo que este proyecto responde directamente a esa petición.

Indicó que durante la ejecución habrá comunicación permanente entre los vecinos, el supervisor de la obra y la empresa constructora para atender cualquier inquietud o realizar los ajustes necesarios conforme avance el proyecto. Asimismo, resaltó que la rehabilitación incluirá obras de accesibilidad, como las rampas para personas con discapacidad, además de que la ubicación de las bancas y parte del mobiliario será definida junto con los habitantes para aprovechar de mejor manera cada espacio. “Queremos que este siga siendo un punto de encuentro para las familias, un espacio digno donde los niños jueguen, los jóvenes convivan y las personas puedan realizar actividades al aire libre. Lo importante será que entre todos lo cuidemos”, señaló.

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