Arrancan vacaciones con dos muertes en accidentes en la Región Centro

El primer hecho se registró durante la madrugada sobre el bulevar Harold R. Pape, en la parte alta del puente elevado ubicado a la altura del fraccionamiento Villarreal. En ese punto, un motociclista terminó sin vida tras sufrir un aparatoso accidente que lo dejó con el rostro completamente destrozado y múltiples fracturas.

MONCLOVA, COAH.– El inicio del periodo vacacional en la región Centro de Coahuila quedó marcado por la violencia vial, luego de que dos hombres perdieran la vida en distintos accidentes ocurridos en Monclova y Castaños en menos de 24 horas.

La víctima fue identificada como Juan Antonio ¨N¨, de 45 años de edad, con domicilio en la colonia Colinas de Santiago. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta marca Kurazai cuando, antes de llegar a la colonia Asturias, perdió el control de la unidad.

Tras derrapar, el conductor se impactó de forma violenta contra el pavimento y posteriormente contra los muros de contención de concreto que dividen los carriles del puente elevado. El cuerpo quedó tendido sobre los carriles en dirección al sur, mientras que la motocicleta fue localizada a más de 60 metros de distancia, lo que hace presumir que circulaba a exceso de velocidad.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Elementos de Control de Accidentes procedieron al cierre total de los carriles en ese sentido, mientras agentes de Tránsito desviaron la circulación por rutas alternas para evitar otro percance.

El área fue acordonada por personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Horas más tarde, la tragedia se repitió en el municipio de Castaños. Fue alrededor de las 19:00 horas cuando se reportó una volcadura sobre la carretera Federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo, a la altura del ejido Santa Teresa.

En ese punto, el conductor de una camioneta perdió el control del volante de manera repentina, lo que provocó que la unidad saliera del camino y diera varias volteretas hasta quedar entre la maleza a un costado de la vía federal.

Paramédicos de Protección Civil de Castaños acudieron tras el reporte, pero al arribar confirmaron que el conductor ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones. El cuerpo quedó tirado fuera de la unidad, entre la vegetación.