Gastan políticos y páginas de propaganda 73 mil pesos al día para aparecer en tu Feed de Facebook

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Coahuila
/ 29 marzo 2026
    Gastan políticos y páginas de propaganda 73 mil pesos al día para aparecer en tu Feed de Facebook
    De acuerdo con datos de Meta, al menos 10 páginas de Facebook invirtieron en conjunto hasta 73 mil pesos en un solo día para promover contenido político en Coahuila. ARCHIVO

Durante el proceso electoral rumbo al 7 de junio en Coahuila, actores políticos y páginas con contenido propagandístico invierten hasta 73 mil pesos diarios en publicidad en Facebook para posicionar mensajes y liderazgos ante los usuarios de la red social

Mientras en Coahuila avanza el proceso electoral rumbo a las elecciones del 7 de junio, en las que se renovarán las curules del Congreso del Estado, algunos actores políticos y páginas con contenido propagandístico invierten hasta 73 mil pesos diarios en publicidad dentro de redes sociales para promover sus proyectos y los de los partidos que representan.

De acuerdo con el último informe de la plataforma Meta, el pasado 6 de marzo al menos 10 páginas de Facebook, entre perfiles de líderes políticos y páginas con apariencia noticiosa pero con contenido político, destinaron esa cantidad de recursos para que la red social priorizara la aparición de sus publicaciones en el feed de los usuarios en Coahuila.

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Según la información disponible, la figura que más recursos invirtió durante ese día fue el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien destinó 11 mil 489 pesos para aumentar el alcance de sus publicaciones.

En segundo lugar aparece la página “Noti Coahuila”, que invirtió 8 mil 795 pesos durante esa jornada. Aunque utiliza un nombre que sugiere tratarse de un medio informativo, la publicidad pagada para aparecer en los feeds de Facebook está relacionada principalmente con precandidaturas y liderazgos de Morena en la entidad.

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En tercer lugar se ubica la página “Panorama Digital Laguna”, con una inversión de 8 mil 322 pesos; sin embargo, en su caso no se identificó promoción directa relacionada con la contienda electoral en Coahuila.

En cuarto lugar aparece la página “La esperanza de Coahuila”, que invirtió 7 mil 368 pesos durante ese día para promover imágenes de precandidatos de Morena, quienes recientemente fueron llamados a retirar diversos tipos de publicidad al considerarse fuera de la normativa electoral.

En quinto lugar se encuentra el perfil oficial del partido Movimiento Ciudadano, que el mismo día gastó 3 mil 609 pesos para promover contenido partidista.

FIGURAS POLÍTICAS TAMBIÉN DESTINAN RECURSOS

Entre el sexto y décimo lugar de inversión aparecen figuras políticas locales que, aunque no estarán en la boleta el próximo 7 de junio, sí difunden mensajes relacionados con sus proyectos políticos o los de sus partidos.

En sexto lugar se encuentra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con una inversión de 3 mil 321 pesos.

Le sigue en séptimo lugar Antonio Castro, de Morena, con 2 mil 718 pesos invertidos; mientras que en octavo lugar aparece Shamir Fernández, también de Morena, con 2 mil 524 pesos.

En noveno lugar se ubica Alfonso Danao, dirigente de Movimiento Ciudadano en Coahuila, con mil 824 pesos; y en décimo lugar aparece Rubén Moreira Valdés, con una inversión de mil 508 pesos.

COAHUILA, ENTRE LOS ESTADOS CON MENOR GASTO

Aunque la cifra de 73 mil pesos diarios puede parecer elevada, Coahuila no se encuentra entre las entidades donde más se invierte en propaganda política digital.

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De hecho, pese a ser uno de los pocos estados del país que mantienen proceso electoral durante este año, la entidad se ubica en el lugar nueve entre los estados con menor gasto en publicidad política en redes sociales.

En contraste, estados como Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México registraron inversiones mucho mayores durante ese mismo 6 de marzo, con 313 mil 352 pesos, 180 mil 971 pesos y 162 mil 660 pesos, respectivamente.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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