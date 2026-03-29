Pese a Ley Olimpia, continuó el sexting sin consenso en Coahuila

Pese a campañas y la vigencia de la Ley Olimpia, en Coahuila se mantienen en aumento los casos de sexting, uno de los delitos de violencia sexual digital que prevalecen en mayor medida en la entidad.

El sexting es la práctica de enviar, recibir o compartir mensajes, fotos o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico a través de dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, generalmente por aplicaciones de mensajería o redes sociales.

De acuerdo con la última actualización del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2024 se contabilizaron en Coahuila 54 casos de sexting.

Organizaciones que lucharon por la promulgación de la Ley Olimpia en Coahuila señalan que aunque el sexting puede ser una práctica sana entre dos o más personas, la falta de consenso la convierte de forma inmediata en un delito.

En la estadística se contemplan casos en los que una persona difundió contenido sexual sin el consentimiento del primer involucrado, o también casos de personas que enviaron a otras contenido íntimo sin que hubiera consentimiento, además de acoso.

Aunque la violencia sexual digital incluye otros delitos, el sexting, al menos en lo que registra el censo, es el más común. En segundo lugar aparece el acoso, que en el mismo año registró 47 casos.

Algunos casos de 2024 fueron denunciados por las víctimas, sin embargo también hay otros que fueron detectados y notificados por elementos de la Policía Cibernética del Estado a través de los “patrullajes virtuales” que realizan.

El sexting se mantiene en aumento en Coahuila: en 2021 el censo reportó 16 casos; en 2022 fueron 48; en 2023, se registraron 49; hasta los 54 señalados en 2024.

De acuerdo con la ley, quien comete el delito de sexting puede alcanzar una pena de hasta tres años de prisión en Coahuila.