Médico monclovense destaca a nivel internacional por innovadoras prácticas quirúrgicas

El reconocimiento se otorgó durante un evento realizado en el Hospital Santie Marie, donde se resaltó la implementación de la técnica SADI-S, un procedimiento de alta complejidad enfocado en el tratamiento de la obesidad y padecimientos asociados, que solo se realiza en contadas naciones con gran desarrollo médico.

MONCLOVA, COAH.- Por llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que no se practican de manera común en el país, el cirujano monclovense Luis Enrique Padilla Montes fue distinguido a nivel internacional, colocando a Monclova en el panorama de la medicina especializada.

Este logro está sustentado en el estudio de resultados perioperatorios obtenidos a través de una investigación multicéntrica en México, lo que marca un paso relevante en la evolución de las cirugías bariátricas en el país. Se trata de una intervención que demanda precisión, experiencia y una infraestructura hospitalaria especializada.

En su intervención, el director médico César Eduardo Ramírez Garza explicó que la técnica aplicada representa una opción más efectiva para pacientes con problemas de obesidad, ya que combina procedimientos que requieren de alta capacitación y el respaldo de un equipo multidisciplinario.

Subrayó que la introducción de este tipo de cirugías en México amplía el acceso a tratamientos más avanzados y destacó el esfuerzo del hospital por mantenerse actualizado mediante la formación constante de su personal.

Asimismo, puntualizó que este reconocimiento no es únicamente para el cirujano, sino para todo el equipo médico que participa en cada procedimiento, ya que la coordinación entre especialistas es clave para obtener resultados favorables.

Por su parte, Luis Enrique Padilla Montes señaló que este logro es reflejo del trabajo en conjunto y del apoyo de su entorno familiar, elementos que han sido fundamentales en su desarrollo profesional. Indicó que continuará fortaleciendo su preparación para seguir ofreciendo alternativas quirúrgicas de alto nivel.

Finalmente, el director general del Hospital Santie Marie, Juan Gerardo Oyervides Rodríguez, reconoció la trayectoria del especialista y su compromiso con la innovación médica, destacando que este tipo de logros fortalecen la calidad de los servicios que se brindan y posicionan tanto al hospital como a la comunidad médica de la región en un nivel competitivo a nivel internacional.