Asegura Fiscalía seguimiento internacional por arsenal decomisado en Piedras Negras

Tras el aseguramiento de un importante arsenal en Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la procedencia y el destino final del armamento, con base en trabajos de inteligencia desarrollados previamente.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que este caso es resultado de una estrategia sostenida. “Estamos haciendo labores de inteligencia de campo y de gabinete. Se solicita al juez de control un cateo en un inmueble”, detalló sobre el proceso que permitió avanzar en las indagatorias.

El funcionario indicó que las investigaciones continúan más allá del aseguramiento, ya que se busca reconstruir la ruta del armamento. “La línea de investigación que tenemos nos hace creer que el probable destino era el estado de Michoacán y que el posible ingreso es por la frontera norte”, señaló.

Ante el posible origen extranjero de las armas, Fernández Montañez confirmó que ya existe coordinación con instancias internacionales. “Desde ayer estuvimos en comunicación con al menos dos agencias norteamericanas para buscar la trazabilidad de las armas”, afirmó, al referirse al intercambio de información para identificar su procedencia.

En cuanto al seguimiento del caso, precisó que la investigación fue atraída por autoridades federales. “Es un tema que ya tenía tiempo trabajándose”, subrayó, al tiempo que confirmó la participación de personal especializado en delincuencia organizada y terrorismo para fortalecer el proceso legal.

Sobre las condiciones de seguridad en la entidad, el fiscal defendió los resultados operativos derivados de estas acciones. “¿Por qué hablan de un blindaje? Sí hay 116 armas precisamente por eso, porque se hacen aseguramientos y labores de inteligencia”, expresó.

Finalmente, reiteró que las estrategias de vigilancia continúan en distintos puntos del estado. “Se previene todo lo que se puede en carreteras, por aire, por tierra, con estrategias de seguridad de proximidad”, concluyó, al referirse a las acciones permanentes para contener el flujo de armamento y prevenir delitos.