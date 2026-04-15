Asegura Fiscalía seguimiento internacional por arsenal decomisado en Piedras Negras

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Piedras Negras
/ 15 abril 2026
    Asegura Fiscalía seguimiento internacional por arsenal decomisado en Piedras Negras
    El fiscal Federico Fernández Montañez destacó que el caso es resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete que se venían trabajando desde tiempo atrás. ARCHIVO

Autoridades de Coahuila ya trabajan con agencias de Estados Unidos para rastrear la procedencia del armamento y fortalecer la investigación en curso

Tras el aseguramiento de un importante arsenal en Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la procedencia y el destino final del armamento, con base en trabajos de inteligencia desarrollados previamente.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que este caso es resultado de una estrategia sostenida. “Estamos haciendo labores de inteligencia de campo y de gabinete. Se solicita al juez de control un cateo en un inmueble”, detalló sobre el proceso que permitió avanzar en las indagatorias.

El funcionario indicó que las investigaciones continúan más allá del aseguramiento, ya que se busca reconstruir la ruta del armamento. “La línea de investigación que tenemos nos hace creer que el probable destino era el estado de Michoacán y que el posible ingreso es por la frontera norte”, señaló.

Ante el posible origen extranjero de las armas, Fernández Montañez confirmó que ya existe coordinación con instancias internacionales. “Desde ayer estuvimos en comunicación con al menos dos agencias norteamericanas para buscar la trazabilidad de las armas”, afirmó, al referirse al intercambio de información para identificar su procedencia.

En cuanto al seguimiento del caso, precisó que la investigación fue atraída por autoridades federales. “Es un tema que ya tenía tiempo trabajándose”, subrayó, al tiempo que confirmó la participación de personal especializado en delincuencia organizada y terrorismo para fortalecer el proceso legal.

Sobre las condiciones de seguridad en la entidad, el fiscal defendió los resultados operativos derivados de estas acciones. “¿Por qué hablan de un blindaje? Sí hay 116 armas precisamente por eso, porque se hacen aseguramientos y labores de inteligencia”, expresó.

Finalmente, reiteró que las estrategias de vigilancia continúan en distintos puntos del estado. “Se previene todo lo que se puede en carreteras, por aire, por tierra, con estrategias de seguridad de proximidad”, concluyó, al referirse a las acciones permanentes para contener el flujo de armamento y prevenir delitos.

Tras el aseguramiento de un importante arsenal en Piedras Negras, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la procedencia y el destino final del armamento, con base en trabajos de inteligencia desarrollados previamente.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, explicó que este caso es resultado de una estrategia sostenida. “Estamos haciendo labores de inteligencia de campo y de gabinete. Se solicita al juez de control un cateo en un inmueble”, detalló sobre el proceso que permitió avanzar en las indagatorias.

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El funcionario indicó que las investigaciones continúan más allá del aseguramiento, ya que se busca reconstruir la ruta del armamento. “La línea de investigación que tenemos nos hace creer que el probable destino era el estado de Michoacán y que el posible ingreso es por la frontera norte”, señaló.

Ante el posible origen extranjero de las armas, Fernández Montañez confirmó que ya existe coordinación con instancias internacionales. “Desde ayer estuvimos en comunicación con al menos dos agencias norteamericanas para buscar la trazabilidad de las armas”, afirmó, al referirse al intercambio de información para identificar su procedencia.

En cuanto al seguimiento del caso, precisó que la investigación fue atraída por autoridades federales. “Es un tema que ya tenía tiempo trabajándose”, subrayó, al tiempo que confirmó la participación de personal especializado en delincuencia organizada y terrorismo para fortalecer el proceso legal.

Sobre las condiciones de seguridad en la entidad, el fiscal defendió los resultados operativos derivados de estas acciones. “¿Por qué hablan de un blindaje? Sí hay 116 armas precisamente por eso, porque se hacen aseguramientos y labores de inteligencia”, expresó.

Finalmente, reiteró que las estrategias de vigilancia continúan en distintos puntos del estado. “Se previene todo lo que se puede en carreteras, por aire, por tierra, con estrategias de seguridad de proximidad”, concluyó, al referirse a las acciones permanentes para contener el flujo de armamento y prevenir delitos.

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Federico Fernández Montañez

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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