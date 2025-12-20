Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Autoridades municipales detectaron un incremento en las inconformidades ciudadanas por presuntos cobros excesivos en el servicio de taxis, particularmente durante la temporada en la que trabajadores reciben prestaciones laborales como ahorro y aguinaldo.

El director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, informó que la mayor circulación de recursos económicos en la ciudad ha propiciado que algunos operadores intenten aplicar tarifas por encima de lo habitual, pese a que no existe autorización oficial para ajustes en los precios del servicio.

Indicó que las quejas no corresponden a un hecho aislado, sino a diversos reportes recibidos por la dependencia, principalmente por viajes cortos cuyos costos presentan variaciones sin una justificación clara.

Aunque recordó que el servicio de taxis en Monclova opera bajo el esquema conocido como “caracol”, en el que el cobro depende de la distancia recorrida, subrayó que este sistema no avala incrementos arbitrarios ni prácticas que afecten la economía de los usuarios.

Ante esta situación, la Dirección de Transporte y Vialidad hizo un llamado a las bases de taxis para reforzar la supervisión de sus operadores y evitar abusos, además de exhortar a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad proporcionando datos precisos que permitan proceder conforme a la normativa.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantendrá la vigilancia durante este periodo para garantizar que el servicio de transporte público se preste en condiciones justas y sin afectaciones para la población.