Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova

Monclova
/ 20 diciembre 2025
    Aumentan quejas por cobros excesivos en taxis de Monclova
    Autoridades detectan inconformidades durante la temporada de pago de aguinaldos y ahorro. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Transporte y Vialidad advierte que no hay autorización para incrementos en los precios. Autoridades detectan inconformidades durante la temporada de pago de aguinaldos y ahorro

MONCLOVA, COAH.- Autoridades municipales detectaron un incremento en las inconformidades ciudadanas por presuntos cobros excesivos en el servicio de taxis, particularmente durante la temporada en la que trabajadores reciben prestaciones laborales como ahorro y aguinaldo.

El director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, informó que la mayor circulación de recursos económicos en la ciudad ha propiciado que algunos operadores intenten aplicar tarifas por encima de lo habitual, pese a que no existe autorización oficial para ajustes en los precios del servicio.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se quedan sin ‘cuetes’! Aseguran más de 20 toneladas de pirotecnia en Castaños

Indicó que las quejas no corresponden a un hecho aislado, sino a diversos reportes recibidos por la dependencia, principalmente por viajes cortos cuyos costos presentan variaciones sin una justificación clara.

Aunque recordó que el servicio de taxis en Monclova opera bajo el esquema conocido como “caracol”, en el que el cobro depende de la distancia recorrida, subrayó que este sistema no avala incrementos arbitrarios ni prácticas que afecten la economía de los usuarios.

Ante esta situación, la Dirección de Transporte y Vialidad hizo un llamado a las bases de taxis para reforzar la supervisión de sus operadores y evitar abusos, además de exhortar a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad proporcionando datos precisos que permitan proceder conforme a la normativa.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantendrá la vigilancia durante este periodo para garantizar que el servicio de transporte público se preste en condiciones justas y sin afectaciones para la población.

Temas


aumento de precios
taxistas

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva toma un sorbo de café durante una rueda de prensa en Brasilia el 18 de diciembre del 2025. . (AP foto/Eraldo Peres)

Lula da Silva externa esperanzas por firma de acuerdo UE-Mercosur en enero
La fusión permitirá negociaciones en bloque con fabricantes y a su vez, beneficiar su oferta para el público.

Viva y Volaris buscan reducir 35% de costos tras fusión como “Grupo Más Vuelos”
La fusión entre Volaris y Viva Aerobus, que opera en la terminal de Saltillo, busca consolidar su presencia y reducir costos de operaciones.

Descartan impacto inmediato en Aeropuerto de Saltillo ante fusión entre Volaris y Viva Aerobus
La presentación y apertura de proposiciones se realizará el 16 de enero, fecha en la que se definirá el fallo.

Catorce empresas se interesan por construir estaciones del tren Saltillo-Monterrey
true

Voluntad política y certeza; Coahuila avanza para que todos estemos seguros
5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo
La Fiscalía General del Estado recibió el mayor número de denuncias en octubre.

Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO

2026: ¿Resistirá Morena?