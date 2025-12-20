¡Se quedan sin ‘cuetes’! Aseguran más de 20 toneladas de pirotecnia en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Autoridades federales y estatales lograron el aseguramiento de más de 20 toneladas de pirotecnia en el municipio de Castaños, como parte de un operativo que frenó la posible comercialización ilegal de artefactos explosivos durante la temporada decembrina.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Policía del Estado, quienes durante recorridos de vigilancia detectaron un tráiler tipo quinta rueda que transportaba el material de manera clandestina. Para evadir los controles, la pirotecnia estaba oculta dentro de hieleras con nieve seca, simulando el traslado de otro tipo de mercancía.

Tras una inspección exhaustiva, los agentes localizaron una gran cantidad de cohetes y explosivos presuntamente listos para su distribución. De inmediato, la caja del tráiler fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Monclova, donde quedó bajo resguardo.

De acuerdo con información oficial, peritos especializados procedentes de Saltillo realizarán el análisis técnico, la clasificación y el pesaje exacto del material decomisado. Por razones de seguridad, y debido al riesgo que implica el manejo de explosivos, el contenedor será trasladado posteriormente a una zona despoblada del municipio de San Buenaventura, donde permanecerá bajo vigilancia.

Las investigaciones preliminares señalan que el cargamento tenía como destino una llamada “Feria del Cohete”, que pretendía instalarse sobre el bulevar Santa Cecilia, en Castaños, sin contar con los permisos legales. Incluso, en redes sociales ya se difundía la venta de pirotecnia del 18 de diciembre al 2 de enero, lo que incrementaba el riesgo para la población. La intervención de las autoridades evitó que el producto llegara al mercado. Como resultado del operativo, una persona fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

De forma adicional, las corporaciones reportaron un segundo decomiso de alrededor de 15 kilogramos de pirotecnia en una empresa de paquetería ubicada en el municipio de Frontera. Esta incautación se realizó el viernes 13 de diciembre durante un operativo encabezado por la Guardia Nacional, con apoyo de la Sedena y la Fiscalía.