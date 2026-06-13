Avanza construcción del nuevo Centro Integral de Seguridad para fortalecer vigilancia en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- La infraestructura destinada a fortalecer las tareas de seguridad pública en la Región Centro-Desierto continúa tomando forma. Este fin de semana, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, realizó un recorrido de supervisión por las obras del Centro Integral de Seguridad (CEIS), proyecto que busca robustecer la coordinación operativa entre corporaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. La obra forma parte de la estrategia estatal en materia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y representa una de las inversiones más importantes para reforzar la infraestructura destinada a la prevención y combate de los delitos en esta zona de Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada durante la visita, el proyecto contempla una inversión superior a los 23 millones de pesos, recursos aportados de manera conjunta por el Gobierno del Estado y el Municipio de Monclova.

Una vez concluido, el Centro Integral de Seguridad concentrará áreas especializadas para la atención ciudadana, monitoreo permanente, coordinación entre instituciones y seguimiento de operaciones, permitiendo optimizar la comunicación entre las corporaciones responsables de la seguridad en la región. Las nuevas instalaciones estarán equipadas para fortalecer las labores de vigilancia y análisis de información, así como para agilizar la toma de decisiones ante incidentes que requieran una respuesta inmediata de las autoridades. Durante el recorrido, Carlos Villarreal destacó que la seguridad continúa siendo uno de los principales ejes de trabajo de su administración, al considerar que la tranquilidad de la población es un factor fundamental para el crecimiento económico, la generación de empleos y la llegada de nuevas inversiones. El Alcalde señaló que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno ha permitido que Monclova mantenga indicadores favorables en materia de seguridad, situación que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y a fortalecer la confianza de los sectores productivos.

Asimismo, resaltó que el nuevo centro no solo representa una obra física, sino una herramienta estratégica para incrementar la capacidad operativa de las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía. La construcción del CEIS se integra a un modelo de seguridad que prioriza la prevención del delito, el uso de tecnología, la inteligencia operativa, la proximidad social y el fortalecimiento institucional, elementos que forman parte de la estrategia implementada en diversas regiones de Coahuila.

Autoridades municipales señalaron que la puesta en marcha de este complejo permitirá consolidar una red de atención más eficiente y coordinada, beneficiando tanto a los habitantes de Monclova como a los municipios que conforman la Región Centro-Desierto. Con la supervisión de los avances de esta obra, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos estratégicos en coordinación con el Estado para fortalecer las condiciones de seguridad, competitividad y desarrollo en la región.

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