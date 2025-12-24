Avanza modernización de la red de agua en la colonia Guadalupe de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Como parte de los trabajos que se vienen realizando para mejorar el abasto y la calidad del agua en Monclova y Frontera, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) concluyó una importante obra de sustitución de tubería en la colonia Guadalupe, una zona que por años presentó problemas derivados del desgaste de la red hidráulica.

Los trabajos se llevaron a cabo sobre la calle Frontera, en el tramo comprendido entre el bulevar Harold R. Pape y la calle Valparaíso, donde se realizó la reposición total de la línea de conducción como parte del programa “Mejorando el Agua para Todos”, impulsado de manera conjunta con el Gobierno del Estado y el SIMAS.