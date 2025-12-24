Avanza modernización de la red de agua en la colonia Guadalupe de Monclova

Monclova
24 diciembre 2025
    Avanza modernización de la red de agua en la colonia Guadalupe de Monclova
    La obra se realizó sobre la calle Frontera, entre el bulevar Harold R. Pape y la calle Valparaíso, una zona que durante años presentó fallas en el servicio debido al desgaste de la red hidráulica. FOTO: CORTESÍA

SIMAS concluyó la sustitución de 504 metros de tubería hidráulica en la colonia Guadalupe, como parte de las acciones para mejorar el abasto y la presión del agua en Monclova y Frontera

MONCLOVA, COAH.- Como parte de los trabajos que se vienen realizando para mejorar el abasto y la calidad del agua en Monclova y Frontera, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) concluyó una importante obra de sustitución de tubería en la colonia Guadalupe, una zona que por años presentó problemas derivados del desgaste de la red hidráulica.

Los trabajos se llevaron a cabo sobre la calle Frontera, en el tramo comprendido entre el bulevar Harold R. Pape y la calle Valparaíso, donde se realizó la reposición total de la línea de conducción como parte del programa “Mejorando el Agua para Todos”, impulsado de manera conjunta con el Gobierno del Estado y el SIMAS.

Con una inversión superior al millón de pesos, los trabajos forman parte del programa “Mejorando el Agua para Todos”. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con la información proporcionada por el área de Ingeniería y Obras de SIMAS, en esta intervención se invirtieron 1 millón 098 mil 283 pesos, recursos destinados a la instalación de 504 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 4 pulgadas, material que permitirá mejorar la presión del servicio y disminuir de manera considerable las fugas que se registraban de forma constante.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para renovar la infraestructura hidráulica que ya cumplió su vida útil, atendiendo así una de las principales demandas de los ciudadanos: contar con un suministro de agua más eficiente y continuo.

Actualmente, personal del organismo operador se encuentra realizando los trabajos finales de reposición del asfalto, con el fin de dejar la vialidad en buenas condiciones y concluir por completo la intervención en la zona.

