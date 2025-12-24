Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

La incertidumbre y la preocupación se han apoderado de una familia de Monclova, Coahuila, que, desde hace varios días, no tiene noticias de Edith Deyanira Ramírez Martínez ni de su hijo menor, Carlos, con quienes se perdió toda comunicación el pasado 8 de diciembre.

De acuerdo con los familiares, el último registro conocido de Edith se relaciona con su jornada laboral en una maquiladora identificada como HFI, lugar al que habría acudido su expareja sentimental, Ángel Reyna, presuntamente para recogerla. Desde ese momento, no se ha tenido información sobre el paradero de la mujer ni del menor.

TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Torreón recibirá 678 mdp de los 16 mil millones que OMA invertirá entre 2026-2030

La situación ha encendido las alertas entre sus seres cercanos, quienes recordaron que en mayo pasado Edith habría sido víctima de una agresión por parte de su expareja, hecho que incrementa el temor de que ambos pudieran encontrarse en una situación de riesgo.

Ante la ausencia de respuestas, la familia decidió hacer público el caso y difundir fotografías de Edith y de su hijo a través de redes sociales, con el objetivo de solicitar el apoyo ciudadano para obtener cualquier dato que permita dar con su ubicación.

No obstante, los familiares denunciaron que tras la difusión han recibido llamadas y mensajes falsos, así como versiones sin fundamento que sugieren que Edith pudo haberse ausentado de manera voluntaria. Por ello, hicieron un llamado a actuar con responsabilidad y evitar la desinformación.

Como parte de las acciones para esclarecer el caso, la familia anunció que acudirá ante la Fiscalía correspondiente para presentar la denuncia formal por la desaparición de ambos y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda.

Finalmente, reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier información veraz sea compartida por los canales oficiales, subrayando que su única prioridad es confirmar que Edith Deyanira Ramírez Martínez y su hijo se encuentran con vida y a salvo.