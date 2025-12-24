Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja

Coahuila
/ 24 diciembre 2025
    Monclova: buscan a Edith y a su hijo; temen que estén en riesgo tras sufrir maltrato de su expareja
    Familiares expresaron su preocupación al recordar antecedentes de presunto maltrato por parte de la expareja de Edith, lo que incrementa el temor de que ella y su hijo se encuentren en una situación de riesgo. FOTO: ARCHIVO

Familiares de Edith Deyanira Ramírez Martínez solicitaron el apoyo ciudadano para localizarla a ella y a su hijo menor, luego de perder contacto con ambos desde el pasado 8 de diciembre

La incertidumbre y la preocupación se han apoderado de una familia de Monclova, Coahuila, que, desde hace varios días, no tiene noticias de Edith Deyanira Ramírez Martínez ni de su hijo menor, Carlos, con quienes se perdió toda comunicación el pasado 8 de diciembre.

De acuerdo con los familiares, el último registro conocido de Edith se relaciona con su jornada laboral en una maquiladora identificada como HFI, lugar al que habría acudido su expareja sentimental, Ángel Reyna, presuntamente para recogerla. Desde ese momento, no se ha tenido información sobre el paradero de la mujer ni del menor.

TE PUEDE INTERESAR: Aeropuerto de Torreón recibirá 678 mdp de los 16 mil millones que OMA invertirá entre 2026-2030

La situación ha encendido las alertas entre sus seres cercanos, quienes recordaron que en mayo pasado Edith habría sido víctima de una agresión por parte de su expareja, hecho que incrementa el temor de que ambos pudieran encontrarse en una situación de riesgo.

Ante la ausencia de respuestas, la familia decidió hacer público el caso y difundir fotografías de Edith y de su hijo a través de redes sociales, con el objetivo de solicitar el apoyo ciudadano para obtener cualquier dato que permita dar con su ubicación.

No obstante, los familiares denunciaron que tras la difusión han recibido llamadas y mensajes falsos, así como versiones sin fundamento que sugieren que Edith pudo haberse ausentado de manera voluntaria. Por ello, hicieron un llamado a actuar con responsabilidad y evitar la desinformación.

Como parte de las acciones para esclarecer el caso, la familia anunció que acudirá ante la Fiscalía correspondiente para presentar la denuncia formal por la desaparición de ambos y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda.

Finalmente, reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier información veraz sea compartida por los canales oficiales, subrayando que su única prioridad es confirmar que Edith Deyanira Ramírez Martínez y su hijo se encuentran con vida y a salvo.

Temas


Desaparecidos
Violencia Contra La Mujer

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp