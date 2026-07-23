Ayuntamiento de Castaños, Coahuila, entrega nuevo pozo de agua en Los Lirios

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    Ayuntamiento de Castaños, Coahuila, entrega nuevo pozo de agua en Los Lirios
    El municipio de Castaños entregó la rehabilitación del pozo de agua en el ejido de Los Lirios para mejorar el abastecimiento en esa comunidad rural. CORTESÍA

La intervención incluyó una bomba sumergible y un sistema fotovoltaico para reducir costos de operación en esa comunidad rural

CASTAÑOS, COAH.- El municipio de Castaños entregó la rehabilitación del pozo de agua de Los Lirios, una obra con la que busca mejorar el abastecimiento para las familias de esa comunidad rural mediante nuevo equipamiento hidráulico y un sistema de energía solar.

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, la intervención incluyó la instalación de una bomba sumergible y de paneles solares para reducir costos operativos y mantener en funcionamiento el sistema de extracción y distribución del recurso hacia los hogares de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/castanos-mantiene-bajo-control-casos-de-gusano-barrenador-LF22279705

La obra fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien señaló que el proyecto forma parte de la atención a necesidades básicas en ejidos del municipio. La administración municipal presentó la rehabilitación como una respuesta a una de las demandas prioritarias de la población rural de Los Lirios.

Según el Gobierno local, la incorporación de energía solar permitirá que el pozo opere con menores costos de consumo eléctrico.

La autoridad municipal también atribuyó la obra a una estrategia más amplia para fortalecer los servicios públicos en comunidades rurales y señaló que existió coordinación con el Gobierno de Coahuila.

En su mensaje, la Alcaldesa sostuvo que llevar infraestructura básica a los ejidos es una prioridad de su administración y afirmó que este tipo de acciones busca mejorar la vida diaria de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/afecta-gusano-barrenador-a-competencias-de-rodeo-en-coahuila-CE22263199

Con la puesta en marcha del pozo rehabilitado, el Municipio reportó que el agua podrá llegar de forma más eficiente a los hogares de los ejidatarios de Los Lirios.

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Antonio Santos

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