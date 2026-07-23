Ayuntamiento de Castaños, Coahuila, entrega nuevo pozo de agua en Los Lirios

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, la intervención incluyó la instalación de una bomba sumergible y de paneles solares para reducir costos operativos y mantener en funcionamiento el sistema de extracción y distribución del recurso hacia los hogares de la zona.

CASTAÑOS, COAH.- El municipio de Castaños entregó la rehabilitación del pozo de agua de Los Lirios, una obra con la que busca mejorar el abastecimiento para las familias de esa comunidad rural mediante nuevo equipamiento hidráulico y un sistema de energía solar.

La obra fue encabezada por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien señaló que el proyecto forma parte de la atención a necesidades básicas en ejidos del municipio. La administración municipal presentó la rehabilitación como una respuesta a una de las demandas prioritarias de la población rural de Los Lirios.

Según el Gobierno local, la incorporación de energía solar permitirá que el pozo opere con menores costos de consumo eléctrico.

La autoridad municipal también atribuyó la obra a una estrategia más amplia para fortalecer los servicios públicos en comunidades rurales y señaló que existió coordinación con el Gobierno de Coahuila.

En su mensaje, la Alcaldesa sostuvo que llevar infraestructura básica a los ejidos es una prioridad de su administración y afirmó que este tipo de acciones busca mejorar la vida diaria de la población.