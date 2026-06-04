Ayuntamiento de Monclova se suma a fumigación contra el dengue en diversos sectores de la ciudad

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Ayuntamiento de Monclova se suma a fumigación contra el dengue en diversos sectores de la ciudad
    Brigadas de fumigación recorrieron colonias de Monclova para reforzar las acciones preventivas contra el dengue. LIDIET MEXICANO

Las acciones de fumigación y limpieza ya comenzaron en distintos sectores de Monclova como parte de una estrategia conjunta para reducir la proliferación del mosquito transmisor del dengue

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y combate al dengue, el Ayuntamiento de Monclova mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Salud de Coahuila para apoyar las labores de fumigación y control del mosquito transmisor de esta enfermedad.

En las últimas horas iniciaron los trabajos de fumigación y barrido en las colonias Monclova 400, Córdova y Francisco Villa Estancias, como parte de una estrategia preventiva que contempla recorrer de manera gradual distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/fiscalia-anticorrupcion-detiene-a-exfuncionaria-en-gomez-palacio-por-despojo-a-adulto-mayor-GH21158592

Las acciones buscan disminuir la presencia del mosquito transmisor mediante la fumigación de áreas urbanas, mientras que las labores de barrido y limpieza permiten eliminar posibles criaderos donde el insecto puede reproducirse.

Autoridades municipales señalaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud para proteger la salud de la población y reducir el riesgo de contagios durante la temporada en que aumentan las condiciones favorables para la proliferación del mosquito.

Asimismo, destacaron que el programa continuará desarrollándose colonia por colonia, con el propósito de ampliar la cobertura de las acciones preventivas en todo el municipio.

Autoridades de salud llaman a la ciudadanía a sumarse a estas medidas mediante la limpieza de patios y jardines, la eliminación de recipientes que acumulen agua y el retiro de cacharros, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dengue

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durazo y Villarreal, investigados

Durazo y Villarreal, investigados
true

Pleito en la cúpula del gobierno por el desastre en CDMX
El primer caso en Texas fue detectado en un becerro de tres semanas en el condado de Zavala, cerca de Eagle Pass.

Detectan primer caso de gusano barrenador en Texas, cerca de Eagle Pass
Especialistas recomiendan mantener a las mascotas en lugares frescos durante las altas temperaturas.

Coahuila: Golpe de calor en perros y gatos, una emergencia médica que puede ser mortal
Tras el arribo de la paciente al nosocomio, personal médico realizó los protocolos de valoración correspondientes, determinando que la mujer ya no contaba con signos de vida.

Llega adulta mayor sin vida a hospital privado de Saltillo
Bruno García, Josué Zamarrón, Gabriel Aguirre y sus compañeros colocaron a Saltillo entre los mejores equipos escolares del país.

Bulls de Saltillo es subcampeón nacional de flag football
Aseguran que la mayor parte del incremento en los precios del petróleo se produjo a principios de marzo, cuando se interrumpieron los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz. ESPECIAL.

FMI dice que subida del crudo provoca inflación, pero el alza se concentró en marzo
La cuenta regresiva avanza en la costa oeste de Estados Unidos para la mayor Copa Mundial de la historia, un torneo marcado por la incertidumbre diplomática que rodea la participación del conjunto iraní.

En plena guerra, el presidente de fútbol iraní trabaja para que su selección vaya al Mundial