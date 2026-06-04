Ayuntamiento de Monclova se suma a fumigación contra el dengue en diversos sectores de la ciudad

En las últimas horas iniciaron los trabajos de fumigación y barrido en las colonias Monclova 400, Córdova y Francisco Villa Estancias, como parte de una estrategia preventiva que contempla recorrer de manera gradual distintos sectores de la ciudad.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y combate al dengue, el Ayuntamiento de Monclova mantiene una coordinación permanente con la Secretaría de Salud de Coahuila para apoyar las labores de fumigación y control del mosquito transmisor de esta enfermedad.

Las acciones buscan disminuir la presencia del mosquito transmisor mediante la fumigación de áreas urbanas, mientras que las labores de barrido y limpieza permiten eliminar posibles criaderos donde el insecto puede reproducirse.

Autoridades municipales señalaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud para proteger la salud de la población y reducir el riesgo de contagios durante la temporada en que aumentan las condiciones favorables para la proliferación del mosquito.

Asimismo, destacaron que el programa continuará desarrollándose colonia por colonia, con el propósito de ampliar la cobertura de las acciones preventivas en todo el municipio.

Autoridades de salud llaman a la ciudadanía a sumarse a estas medidas mediante la limpieza de patios y jardines, la eliminación de recipientes que acumulen agua y el retiro de cacharros, ya que estos espacios pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue.