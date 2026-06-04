Fiscalía Anticorrupción detiene a exfuncionaria en Gómez Palacio por despojo a adulto mayor

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Torreón
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    Fiscalía Anticorrupción detiene a exfuncionaria en Gómez Palacio por despojo a adulto mayor
    La exfuncionaria fue detenida por agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango. SANDRA GÓMEZ

Bajo el pretexto de asistirlo, la exservidora pública acompañó al ciudadano al banco y presuntamente se apropió de 85 mil pesos tras el retiro

Torreón, Coahuila.- Por su presunta participación en actos de cohecho, Deisy “N” fue detenida por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

La imputada, quien laboraba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, enfrenta cargos con base en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Durango.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-aplicara-gomez-palacio-ley-seca-por-elecciones-en-coahuila-CB21133076

La indagatoria señala que los hechos ocurrieron cuando un adulto mayor acudió a las oficinas de Conciliación para recibir el pago de un laudo laboral.

La exfuncionaria, quien fungía como secretaria de Acuerdos, presuntamente condicionó o instruyó a la víctima para retirar los 110 mil pesos que le habían sido adjudicados.

Bajo el pretexto de asistirlo, la exservidora pública acompañó al ciudadano a la institución financiera, donde, tras efectuarse el retiro, presuntamente se apropió de 85 mil pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) integró la carpeta de investigación con las pruebas recabadas, logrando que el órgano jurisdiccional emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Actualmente, la detenida permanece en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso legal correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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