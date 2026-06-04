Fiscalía Anticorrupción detiene a exfuncionaria en Gómez Palacio por despojo a adulto mayor

La imputada, quien laboraba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio , enfrenta cargos con base en el artículo 338 del Código Penal del Estado de Durango.

Torreón, Coahuila.- Por su presunta participación en actos de cohecho, Deisy “N” fue detenida por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

La indagatoria señala que los hechos ocurrieron cuando un adulto mayor acudió a las oficinas de Conciliación para recibir el pago de un laudo laboral.

La exfuncionaria, quien fungía como secretaria de Acuerdos, presuntamente condicionó o instruyó a la víctima para retirar los 110 mil pesos que le habían sido adjudicados.

Bajo el pretexto de asistirlo, la exservidora pública acompañó al ciudadano a la institución financiera, donde, tras efectuarse el retiro, presuntamente se apropió de 85 mil pesos.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) integró la carpeta de investigación con las pruebas recabadas, logrando que el órgano jurisdiccional emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Actualmente, la detenida permanece en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso legal correspondiente.