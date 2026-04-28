Amenaza alumno con navaja a compañeras y desata movilización en secundaria de Monclova

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Monclova
/ 28 abril 2026
    Amenaza alumno con navaja a compañeras y desata movilización en secundaria de Monclova
    El caso generó temor entre estudiantes, luego de que el alumno mostrara el arma blanca dentro del aula y posteriormente señalara a quienes lo reportaron. GOOGLE MAPS

Padres denuncian mensajes en redes donde se incita a agredir a las alumnas, lo que amplió el clima de temor fuera del plantel

MONCLOVA, COAH.– Un nuevo episodio de violencia escolar encendió las alertas en la Escuela Secundaria General número 2 “Emiliano Zapata”, en Monclova, donde un alumno de primer grado fue señalado por portar una navaja dentro del aula y lanzar amenazas contra dos de sus compañeras, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad.

El hecho se originó días atrás al interior de un salón, cuando el menor fue detectado con el arma blanca, misma que mostró frente a otros estudiantes. La situación generó temor entre los presentes, por lo que dos alumnas decidieron reportar lo ocurrido al personal docente.

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Sin embargo, tras la denuncia, el caso no se detuvo. De acuerdo con versiones de familiares, el estudiante habría interceptado posteriormente a las menores para advertirles que “les iría mal” a la salida, lo que elevó el nivel de riesgo dentro del plantel.

El incidente fue reportado desde el pasado viernes ante la Dirección de la escuela, pero la respuesta inicial habría sido limitada a una suspensión temporal del alumno, sin que se establecieran medidas claras de protección para las estudiantes afectadas.

La situación se agravó este lunes, cuando el menor regresó a clases con normalidad, lo que provocó la reacción inmediata de los padres de familia, quienes acudieron al plantel para exigir acciones más firmes ante el temor por la integridad de las alumnas.

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Ante la presión, elementos de la Policía Municipal y de la Policía Escolar se presentaron en la institución, donde procedieron al aseguramiento del menor. Posteriormente fue trasladado a la Comandancia Municipal y presentado ante el juez calificador, quien tomó conocimiento de las amenazas señaladas.

El caso fue canalizado al Ministerio Público Especializado en Adolescentes, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El ambiente de tensión se extendió más allá de las aulas, luego de que padres denunciaron la circulación de mensajes en grupos de WhatsApp, donde presuntamente otros estudiantes incitaban a agredir físicamente a las menores involucradas, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad escolar.

Este hecho se suma a una serie de reportes previos en el plantel, donde se han documentado riñas, agresiones entre alumnos, accidentes e incluso señalamientos sobre posible introducción de sustancias, lo que mantiene bajo observación a la institución.

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Ante este panorama, padres de familia reiteraron la exigencia de implementar revisiones como el “operativo mochila”, señalando que han solicitado estas medidas en repetidas ocasiones sin obtener respuesta favorable.

La situación ha reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en el interior de las escuelas, en medio de llamados para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos incidentes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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