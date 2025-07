Basura y desabasto de agua encienden protesta y movilización en Castaños (video)

“Lamentablemente toda la gente aquí está cegada por una tarjeta, por una tapa de huevos, por un litro de leche. No señores, no hay agua en las colonias; los contenedores están llenos, solo quitan la basura de encima, los olores son insoportables”, reclamó Herlinda Cruz, vecina de la colonia 21 de Marzo.

Aseguran que en cualquier recorrido por la ciudad es evidente la acumulación de basura dentro y fuera de los depósitos, situación que no ha sido atendida por las autoridades municipales.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“¿Por qué no nos da la cara? ¿Por qué no viene a tomarse fotos aquí con nosotros? ¿Por qué no nos da una respuesta sobre la basura? Ningún comunicado nos ofrece como ciudadanía. Estamos cansados, ojalá esto llegue a Saltillo y se den cuenta de la situación que vivimos”, expresó Yésica García Díaz.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza plan preventivo ante lluvias y reporta una baja de delitos

Además de la basura, expusieron la falta de agua potable, problema que se agravó desde hace una semana debido, según explicaron, a fallas en el suministro de energía eléctrica en los pozos, lo que impide bombear el agua a las viviendas.

“Vivo en la colonia Ildefonso Fuentes, en la zona centro de Castaños, tengo una semana sin agua. No es posible que allá en su rancho tengan suficiente y el pueblo carezca, porque además pagamos impuestos”, señaló Sergio Pineda, quien paga 92 pesos mensuales por el servicio de agua a Simas.

La protesta, así como la presidencia municipal, fue vigilada por elementos de la Policía Estatal, del Grupo de Reacción Centro y la Policía Municipal. Finalmente, los manifestantes pegaron sus pancartas en las paredes del inmueble y advirtieron que volverán a protestar e hicieron un llamado al gobernador Manolo Jiménez para que intervenga.