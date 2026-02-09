Bikers de Nuevo León dejan importante derrama económica en Candela

Monclova
/ 9 febrero 2026
    Bikers de Nuevo León dejan importante derrama económica en Candela
    Autoridades municipales dieron la bienvenida al grupo de motociclistas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Decenas de motociclistas de Nuevo León recorrieron los principales atractivos del Pueblo Mágico y comerciantes locales se beneficiaron con su llegada

CANDELA, COAH.- Decenas de motociclistas provenientes del estado de Nuevo León arribaron el fin de semana al Pueblo Mágico de Candela como parte de una ruta turística por la región centro de Coahuila, generando una importante derrama económica y fortaleciendo la proyección del municipio como destino de turismo de naturaleza.

Durante su estancia, los visitantes recorrieron el corredor turístico y el paraje de Ojo Caliente, donde disfrutaron del contacto con la naturaleza y de las aguas termales, uno de los principales atractivos del municipio. Además, se instalaron en la plaza principal, donde convivieron y realizaron compras a comerciantes locales, beneficiando directamente a la economía del lugar.

El grupo de motociclistas fue recibido por el alcalde Fernando Juárez, en coordinación con la regidora de Turismo, Diana Ramírez, y la directora de Turismo, Pamela Cortés, quienes encabezaron el acto de bienvenida y entregaron reconocimientos a los bikers, destacando la relevancia de este tipo de visitantes para el desarrollo turístico de Candela.

$!La plaza principal fue punto de reunión del contingente visitante.
La plaza principal fue punto de reunión del contingente visitante. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El edil subrayó que la llegada de grupos turísticos de aventura contribuye a fortalecer la actividad económica y a posicionar a Candela como un destino atractivo para quienes buscan descanso, paisajes naturales y experiencias al aire libre.

“Siempre serán bienvenidos quienes eligen conocer y disfrutar lo mejor de nuestro pueblo”, expresó.

La visita de este contingente confirma el potencial turístico del Pueblo Mágico de Candela y su capacidad para recibir a visitantes de distintas partes del país, consolidándose como un referente regional del turismo de naturaleza y aventura.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

