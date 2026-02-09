Bikers de Nuevo León dejan importante derrama económica en Candela
Decenas de motociclistas de Nuevo León recorrieron los principales atractivos del Pueblo Mágico y comerciantes locales se beneficiaron con su llegada
CANDELA, COAH.- Decenas de motociclistas provenientes del estado de Nuevo León arribaron el fin de semana al Pueblo Mágico de Candela como parte de una ruta turística por la región centro de Coahuila, generando una importante derrama económica y fortaleciendo la proyección del municipio como destino de turismo de naturaleza.
Durante su estancia, los visitantes recorrieron el corredor turístico y el paraje de Ojo Caliente, donde disfrutaron del contacto con la naturaleza y de las aguas termales, uno de los principales atractivos del municipio. Además, se instalaron en la plaza principal, donde convivieron y realizaron compras a comerciantes locales, beneficiando directamente a la economía del lugar.
El grupo de motociclistas fue recibido por el alcalde Fernando Juárez, en coordinación con la regidora de Turismo, Diana Ramírez, y la directora de Turismo, Pamela Cortés, quienes encabezaron el acto de bienvenida y entregaron reconocimientos a los bikers, destacando la relevancia de este tipo de visitantes para el desarrollo turístico de Candela.
El edil subrayó que la llegada de grupos turísticos de aventura contribuye a fortalecer la actividad económica y a posicionar a Candela como un destino atractivo para quienes buscan descanso, paisajes naturales y experiencias al aire libre.
“Siempre serán bienvenidos quienes eligen conocer y disfrutar lo mejor de nuestro pueblo”, expresó.
La visita de este contingente confirma el potencial turístico del Pueblo Mágico de Candela y su capacidad para recibir a visitantes de distintas partes del país, consolidándose como un referente regional del turismo de naturaleza y aventura.