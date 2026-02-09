Confían en que AHMSA cambie de dueño en primera subasta; hay 6 inversionistas interesados

“Lo que debemos dar es una buena imagen; estamos ya casi a nada”, expresó, al subrayar que cualquier acción que genere incertidumbre podría afectar el proceso.

El dirigente sindical señaló que el camino jurídico se ha ido despejando y llamó a mantener un clima de estabilidad que genere confianza entre los posibles compradores.

TE PUEDE INTERESAR: La Laguna: aplazan juicio por segunda vez y feministas causan disturbios frente al Palacio de Justicia

Así lo informó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, quien aseguró que el proceso de venta avanza de manera positiva tras años de conflictos legales que mantuvieron paralizadas las operaciones de la empresa.

MONCLOVA, COAH.- Seis grupos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, han manifestado interés formal en adquirir Altos Hornos de México (AHMSA), lo que abre una ventana real para la reactivación de la acerera, cuya subasta está programada para el próximo 27 de febrero.

Leija Escalante manifestó su confianza en que AHMSA cambie de propietario en esta primera subasta, al revelar que hace alrededor de 15 días sostuvo reuniones con personas directamente interesadas en la adquisición de la empresa, aunque evitó revelar nombres por la confidencialidad que exige el procedimiento.

Indicó que su optimismo se sustenta en el seguimiento cercano del proceso judicial y en los acercamientos que ha tenido con autoridades federales y con la jueza a cargo del caso. “Sabemos que esto está caminando”, afirmó.

Añadió que el Gobierno Federal deberá jugar un papel clave en la solución de adeudos con instituciones como el IMSS, Hacienda e Infonavit, así como en el proceso de recontratación de los trabajadores que permanecen a la espera de una definición tras el paro de actividades.

TE PUEDE INTERESAR: El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios

Finalmente, destacó que el interés de capital tanto nacional como extranjero representa una señal alentadora para el futuro de la empresa y para la región. “Que haya empresas nacionales y extranjeras es mucho mejor para todos”, puntualizó.

Cabe recordar que recientemente se dio a conocer que, a tres años de la suspensión de operaciones, el proceso judicial de AHMSA dio un paso decisivo al fijarse oficialmente el plazo y las condiciones para su subasta, con un precio de salida superior a los mil 127 millones de dólares.

De acuerdo con la convocatoria publicada por la propia empresa, la subasta de AHMSA y de Minera del Norte (MINOSA) se realizará el 27 de febrero de 2026, a las 10:00 horas, en el auditorio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.