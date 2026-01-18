Bomberos de Monclova rescatan con vida a cachorro atrapado en drenaje

Monclova
/ 18 enero 2026
    Bomberos de Monclova rescatan con vida a cachorro atrapado en drenaje
    Personal de Bomberos de Monclova realizó labores de excavación para rescatar a un cachorro que permanecía atrapado en un tubo de drenaje en la colonia Deportivo. FOTO: REDES SOCIALES

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Monclova lograron rescatar al cachorro, en un hecho que refuerza el compromiso de la corporación con la protección animal

MONCLOVA, COAH.- Elementos del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Monclova realizaron el rescate con vida de un cachorro que había quedado atrapado en un drenaje ubicado sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón, en la colonia Deportivo, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del animal en el interior de la tubería.

De acuerdo con el reporte oficial, el cachorro se encontraba dentro de un tubo de drenaje de aproximadamente tres pulgadas de diámetro, lo que representó un reto para los rescatistas. Al arribar al sitio, el personal procedió a realizar labores de excavación, aplicando en todo momento los protocolos de seguridad necesarios para evitar lesiones tanto al animal como a los elementos de emergencia.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el cachorro fue extraído sano y salvo, gracias a la intervención oportuna de los bomberos, quienes lograron liberarlo sin que presentara lesiones visibles. El rescate fue destacado por la corporación como un ejemplo del compromiso con la protección de toda forma de vida.

