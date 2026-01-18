¡Cuide a sus hijos! SSPC llama a un uso responsable de dispositivos móviles para proteger a niñas, niños y adolescentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de sugerencias dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras de Coahuila y de todo el País para fomentar el uso responsable de dispositivos móviles en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar su protección integral en entornos digitales.

La dependencia federal advirtió que, si bien el acceso a la tecnología permite a la niñez y adolescencia desarrollar habilidades clave para la vida actual —como el aprendizaje, la comunicación y la convivencia—, el uso excesivo de pantallas puede derivar en afectaciones a la salud emocional, alteraciones del sueño y tendencias al aislamiento social.

ACOMPAÑAMIENTO Y LÍMITES, CLAVES PARA LA PREVENCIÓN

En este contexto, la SSPC subrayó la importancia del acompañamiento activo de personas adultas durante el uso de dispositivos digitales, especialmente en edades tempranas, como una medida fundamental para prevenir la exposición a contenidos no apropiados, entre ellos violencia, discursos de odio, información falsa o material de carácter sexual.

Asimismo, recomendó establecer horarios y límites claros para el uso de pantallas, a fin de promover un equilibrio saludable entre actividades digitales, descanso, convivencia familiar, juego físico y estudio. La dependencia destacó que el diálogo abierto y constante dentro del hogar es esencial para fortalecer la confianza y la comunicación con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos en internet.

Entre las acciones sugeridas también se encuentra la configuración de controles parentales, filtros de contenido y ajustes de privacidad acordes con la edad, así como la promoción de hábitos digitales saludables que protejan la salud física y emocional de las y los menores.

EDUCACIÓN DIGITAL Y DENUNCIA SEGURA

La SSPC enfatizó la necesidad de fortalecer la educación digital desde edades tempranas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes aprendan a identificar contenidos falsos, mensajes dañinos o situaciones que les generen incomodidad, además de impulsar un uso positivo de la tecnología mediante contenidos educativos, culturales y recreativos.

Otro eje central de las recomendaciones es la protección de la privacidad y la huella digital, por lo que se exhorta a explicar de manera clara y cercana la importancia de cuidar la información personal que se comparte en internet.

En caso de requerir orientación o presentar una denuncia, la SSPC recordó que el servicio de la Unidad de Policía Cibernética es seguro y confidencial, y que los datos de contacto de cada entidad pueden consultarse en la Ciberguía, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

La Secretaría refrendó su compromiso de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la promoción de entornos digitales seguros que favorezcan su bienestar y desarrollo integral.