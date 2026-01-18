¡Cuide a sus hijos! SSPC llama a un uso responsable de dispositivos móviles para proteger a niñas, niños y adolescentes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 18 enero 2026
    ¡Cuide a sus hijos! SSPC llama a un uso responsable de dispositivos móviles para proteger a niñas, niños y adolescentes
    El establecimiento de límites y horarios en el uso de pantallas contribuye a prevenir afectaciones emocionales, problemas de sueño y aislamiento social en adolescentes. FOTO: ESPECIAL

Desde un enfoque de acompañamiento y corresponsabilidad familiar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió recomendaciones para prevenir la exposición de menores de edad a contenidos violentos, falsos o inapropiados en entornos digitales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de sugerencias dirigidas a madres, padres y personas cuidadoras de Coahuila y de todo el País para fomentar el uso responsable de dispositivos móviles en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar su protección integral en entornos digitales.

La dependencia federal advirtió que, si bien el acceso a la tecnología permite a la niñez y adolescencia desarrollar habilidades clave para la vida actual —como el aprendizaje, la comunicación y la convivencia—, el uso excesivo de pantallas puede derivar en afectaciones a la salud emocional, alteraciones del sueño y tendencias al aislamiento social.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón inicia transición a la CURP Biométrica; será obligatoria en 2026

ACOMPAÑAMIENTO Y LÍMITES, CLAVES PARA LA PREVENCIÓN

En este contexto, la SSPC subrayó la importancia del acompañamiento activo de personas adultas durante el uso de dispositivos digitales, especialmente en edades tempranas, como una medida fundamental para prevenir la exposición a contenidos no apropiados, entre ellos violencia, discursos de odio, información falsa o material de carácter sexual.

Asimismo, recomendó establecer horarios y límites claros para el uso de pantallas, a fin de promover un equilibrio saludable entre actividades digitales, descanso, convivencia familiar, juego físico y estudio. La dependencia destacó que el diálogo abierto y constante dentro del hogar es esencial para fortalecer la confianza y la comunicación con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos en internet.

Entre las acciones sugeridas también se encuentra la configuración de controles parentales, filtros de contenido y ajustes de privacidad acordes con la edad, así como la promoción de hábitos digitales saludables que protejan la salud física y emocional de las y los menores.

EDUCACIÓN DIGITAL Y DENUNCIA SEGURA

La SSPC enfatizó la necesidad de fortalecer la educación digital desde edades tempranas, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes aprendan a identificar contenidos falsos, mensajes dañinos o situaciones que les generen incomodidad, además de impulsar un uso positivo de la tecnología mediante contenidos educativos, culturales y recreativos.

Otro eje central de las recomendaciones es la protección de la privacidad y la huella digital, por lo que se exhorta a explicar de manera clara y cercana la importancia de cuidar la información personal que se comparte en internet.

En caso de requerir orientación o presentar una denuncia, la SSPC recordó que el servicio de la Unidad de Policía Cibernética es seguro y confidencial, y que los datos de contacto de cada entidad pueden consultarse en la Ciberguía, disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

La Secretaría refrendó su compromiso de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes mediante la promoción de entornos digitales seguros que favorezcan su bienestar y desarrollo integral.

Temas


Ciberseguridad
Cuidados
Seguridad

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sspc

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El viernes, a primera hora del primer turno, mil 900 trabajadores fueron avisados de su baja en la línea de producción de General Motors.

‘Nada más nos dijeron que ya no éramos requeridos’: el rostro humano del despido en GM-Ramos Arizpe
default

Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados

Salinas destacó que el enfoque del gobierno estatal se dirige al bienestar integral de las familias.

Coahuila: Continúa DIF con apoyos sociales en comunidades rurales
FOTO: MARIO GUZMÁN/EFE

Se viene un nuevo problema de audios para la Presidenta
true

Finanzas, elecciones y la bomba de GM
true

POLITICÓN: Caso General Motors Ramos Arizpe, una crisis que podría escalar pronto
La herencia tóxica

La herencia tóxica
Un viejo amor de Sheinbaum

Un viejo amor de Sheinbaum