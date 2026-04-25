Buscan a hombre con síndrome de Down desaparecido desde diciembre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La desaparición de un hombre de 56 años identificado como Salvador Hernández Cedillo, conocido entre la comunidad como “Chavita”, mantiene en alerta a habitantes de Monclova, luego de que autoridades confirmaran que no se tiene información sobre su paradero desde la última semana de diciembre de 2025. El caso ha generado inquietud entre vecinos, comerciantes y personas que lo conocían, debido a que durante años fue una figura constante en el primer cuadro de la ciudad. Su ausencia, tras meses sin rastro, ha sido notoria en los espacios donde solía permanecer diariamente.

De acuerdo con los datos oficiales, Salvador cuenta con síndrome de Down, condición que incrementa su nivel de vulnerabilidad, motivo por el cual las autoridades han intensificado la difusión de su ficha de búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para lograr su localización. “Chavita” era ampliamente conocido por recorrer calles del centro de Monclova, así como oficinas públicas y establecimientos comerciales. Habitualmente se le veía en la Presidencia Municipal, además de diversos negocios donde interactuaba con empleados y clientes.

Personas del sector comercial lo recuerdan como alguien tranquilo, de trato amable y con una presencia frecuente en lugares como tiendas de autoservicio y establecimientos de comida rápida, donde en ocasiones realizaba actividades sencillas o recibía apoyo por parte de quienes lo conocían. Su imagen se volvió familiar para quienes transitaban por la zona, convirtiéndose en parte del entorno cotidiano. Según la información proporcionada por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último contacto con Salvador Hernández Cedillo se registró en la colonia Pedregal. Desde entonces, no se ha tenido información que permita establecer su ubicación. Entre sus características físicas, se detalla que mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio castaño claro y ojos color café oscuro. Como señas particulares, presenta una cicatriz en el cuello derivada de una operación y carece de dientes frontales. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que, en caso de contar con información que contribuya a su localización, se comunique a los números de emergencia 911 o a los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado. El caso continúa activo y bajo seguimiento, mientras la comunidad se mantiene atenta ante cualquier indicio que permita ubicar a “Chavita”, cuya desaparición ha impactado a quienes lo conocían y convivían con él en la vida diaria de la ciudad. (Con información de medios locales)

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