Firman convenio para facilitar el tránsito de estudiantes a nivel superior en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 25 abril 2026
    Firman convenio para facilitar el tránsito de estudiantes a nivel superior en Coahuila
    Directivos de distintos planteles participaron en la firma del convenio, el cual busca fortalecer la vinculación entre instituciones educativas y ampliar las oportunidades para estudiantes de bachillerato. CORTESÍA

DGETI, CECyTE y el Tecnológico de Saltillo acuerdan facilitar el ingreso a la universidad con reconocimiento de estudios y apoyos económicos

En el contexto de la firma de un convenio nacional y con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo, la DGETI, representada por los diversos planteles que operan en la región, y el CECyTE Coahuila firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de bachillerato continuar sus estudios sin obstáculos administrativos innecesarios.

El acuerdo busca establecer un esquema de “libre tránsito estudiantil”, mediante el cual se reconozcan aprendizajes, competencias y trayectorias académicas de alumnos provenientes de CBTIS, CETIS y CECyTEC de la región sureste del estado, facilitando su ingreso al nivel superior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/menos-saltillenses-perciben-inseguridad-en-su-entorno-inegi-FF20251073

La firma se realizó con la presencia de directivos de distintos planteles, entre ellos Luis Arcadio de la Peña Martínez, del CBTIS 97; Claudia Salinas Cabrera, del CBTIS 235; Luis Adolfo Montañés Narro, del CETIS 48; y Ramiro Mejía González, del CETIS 60 de Ramos Arizpe, junto con la directora del Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz.

El convenio no genera nuevas obligaciones jurídicas, sino que establece criterios operativos para aplicar un acuerdo previamente definido por autoridades educativas, enfocado en agilizar el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior.

Como parte de los beneficios, se contemplan facilidades en el proceso de admisión, así como apoyos económicos. Los aspirantes deberán presentar el examen diagnóstico institucional, pero podrán acceder a descuentos del 50 % en reinscripción, siempre que mantengan un buen desempeño académico.

La directora Ania Sánchez Ruiz destacó que este tipo de acuerdos fortalecen los vínculos entre instituciones y amplían las oportunidades para los jóvenes, al tiempo que permiten responder a la demanda educativa de la región. Añadió que el plantel también impulsa modalidades flexibles, como la educación en línea, para atender a estudiantes que trabajan o requieren esquemas alternativos.

El convenio forma parte de una estrategia nacional para incrementar la cobertura educativa y generar condiciones que permitan a más jóvenes continuar su formación profesional, alineando la oferta académica con las necesidades del entorno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
CONVENIOS
Universidades

Localizaciones


Coahuila

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes

NosotrAs: Y la exigencia de ser suficientes
true

POLITICÓN: ¿Traiciona Morena en Coahuila criterio sagrado en ‘pluris’?
Saltillo es la cuarta ciudad del País con menor percepción de inseguridad entre los ciudadanos.

Menos saltillenses perciben inseguridad en su entorno: Inegi
Especialistas advierten posibles riesgos a la salud por presencia de metales pesados en el aire.

Coahuila: Detectan metales posiblemente tóxicos en aire de Ramos Arizpe; advierten riesgos a salud
La riña tiene ya muchos años.

Riña termina en disparos de arma de fuego, en Saltillo
Encargados del cine reutilizarían los botes de palomitas para revenderlos posteriormente a otros clientes.

¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!
Saraperos de Saltillo cayó por la mínima ante Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie en Nuevo Laredo.

Tecolotes pega primero en casa y vence 2-1 a Saraperos en el arranque de la serie