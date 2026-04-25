Firman convenio para facilitar el tránsito de estudiantes a nivel superior en Coahuila

El acuerdo busca establecer un esquema de “libre tránsito estudiantil”, mediante el cual se reconozcan aprendizajes, competencias y trayectorias académicas de alumnos provenientes de CBTIS, CETIS y CECyTEC de la región sureste del estado, facilitando su ingreso al nivel superior.

En el contexto de la firma de un convenio nacional y con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Saltillo , la DGETI, representada por los diversos planteles que operan en la región, y el CECyTE Coahuila firmaron un convenio de colaboración que permitirá a estudiantes de bachillerato continuar sus estudios sin obstáculos administrativos innecesarios.

La firma se realizó con la presencia de directivos de distintos planteles, entre ellos Luis Arcadio de la Peña Martínez, del CBTIS 97; Claudia Salinas Cabrera, del CBTIS 235; Luis Adolfo Montañés Narro, del CETIS 48; y Ramiro Mejía González, del CETIS 60 de Ramos Arizpe, junto con la directora del Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez Ruiz.

El convenio no genera nuevas obligaciones jurídicas, sino que establece criterios operativos para aplicar un acuerdo previamente definido por autoridades educativas, enfocado en agilizar el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior.

Como parte de los beneficios, se contemplan facilidades en el proceso de admisión, así como apoyos económicos. Los aspirantes deberán presentar el examen diagnóstico institucional, pero podrán acceder a descuentos del 50 % en reinscripción, siempre que mantengan un buen desempeño académico.

La directora Ania Sánchez Ruiz destacó que este tipo de acuerdos fortalecen los vínculos entre instituciones y amplían las oportunidades para los jóvenes, al tiempo que permiten responder a la demanda educativa de la región. Añadió que el plantel también impulsa modalidades flexibles, como la educación en línea, para atender a estudiantes que trabajan o requieren esquemas alternativos.

El convenio forma parte de una estrategia nacional para incrementar la cobertura educativa y generar condiciones que permitan a más jóvenes continuar su formación profesional, alineando la oferta académica con las necesidades del entorno.