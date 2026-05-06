Buscan prevenir el dengue con descacharrización en panteones de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Monclova, realizó labores de limpieza y descacharrización en los panteones Guadalupe y Sagrado Corazón como parte de la campaña “Monclova limpio y con valor”.

A través del departamento de Servicios Primarios, las cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza general, retiro de maleza y eliminación de objetos en desuso que podrían convertirse en criaderos del mosquito.