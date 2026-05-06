Buscan prevenir el dengue con descacharrización en panteones de Monclova

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    Buscan prevenir el dengue con descacharrización en panteones de Monclova
    El Ayuntamiento se dio a la tarea de limpiar los panteones de la ciudad, previo a la celebración del 10’ de Mayo. LIDIET MEXICANO

Retiran 6 toneladas de residuos, previo a la celebración del Día de las Madres

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Monclova, realizó labores de limpieza y descacharrización en los panteones Guadalupe y Sagrado Corazón como parte de la campaña “Monclova limpio y con valor”.

A través del departamento de Servicios Primarios, las cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza general, retiro de maleza y eliminación de objetos en desuso que podrían convertirse en criaderos del mosquito.

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Durante la jornada fueron retiradas alrededor de 6 toneladas de residuos acumulados en ambos camposantos, además de efectuarse el relleno de pilas y diversas acciones de mantenimiento previo al 10 de mayo.

$!Utilizaron maquinaria pesada para la limpieza de los panteones.
Utilizaron maquinaria pesada para la limpieza de los panteones. LIDIET MEXICANO

Las autoridades municipales informaron que los trabajos concluirán este viernes, dejando listos los panteones para recibir a las familias que acudirán durante el fin de semana y en el Día de las Madres a visitar a sus seres queridos.

Finalmente, el Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios estos espacios y evitando dejar recipientes que acumulen agua, con el fin de reforzar las acciones preventivas contra el dengue.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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