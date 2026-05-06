Buscan prevenir el dengue con descacharrización en panteones de Monclova
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Retiran 6 toneladas de residuos, previo a la celebración del Día de las Madres
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue, el Ayuntamiento de Monclova, realizó labores de limpieza y descacharrización en los panteones Guadalupe y Sagrado Corazón como parte de la campaña “Monclova limpio y con valor”.
A través del departamento de Servicios Primarios, las cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de limpieza general, retiro de maleza y eliminación de objetos en desuso que podrían convertirse en criaderos del mosquito.
Durante la jornada fueron retiradas alrededor de 6 toneladas de residuos acumulados en ambos camposantos, además de efectuarse el relleno de pilas y diversas acciones de mantenimiento previo al 10 de mayo.
Las autoridades municipales informaron que los trabajos concluirán este viernes, dejando listos los panteones para recibir a las familias que acudirán durante el fin de semana y en el Día de las Madres a visitar a sus seres queridos.
Finalmente, el Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios estos espacios y evitando dejar recipientes que acumulen agua, con el fin de reforzar las acciones preventivas contra el dengue.