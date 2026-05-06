Torreón: destacan gestión de Román Cepeda como la mejor evaluada en el estado, según Demoscopia Digital

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    Torreón: destacan gestión de Román Cepeda como la mejor evaluada en el estado, según Demoscopia Digital
    La coordinación en materia de seguridad y los programas de obra pública forman parte de los factores que influyen en la percepción de la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

El Alcalde alcanzó 69.2% de aprobación en abril de 2026, colocándose como el mejor evaluado en Coahuila y con tendencia al alza en aceptación ciudadana

TORREÓN, COAH.- Frente al dinamismo actual de Torreón y las exigencias que conlleva su expansión en materia de infraestructura y servicios, la población ha manifestado un sólido voto de confianza hacia la administración que preside Román Cepeda González.

De acuerdo con el estudio de opinión más reciente realizado por Demoscopia Digital en abril de 2026, el alcalde de Torreón alcanzó un 69.2 por ciento de aprobación. Esta cifra no solo lo posiciona como el edil con mejor desempeño evaluado en todo Coahuila, sino que ratifica la tendencia al alza en la aceptación de su modelo de gobierno por parte de la comunidad.

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Dicho indicador es resultado directo de una gestión que ha priorizado los pilares que sostienen el bienestar social: la seguridad pública, la modernización vial y la eficiencia en los servicios básicos.

$!La evaluación coloca a Torreón como uno de los municipios mejor calificados en percepción ciudadana dentro de Coahuila, destacando avances en diversos rubros.
La evaluación coloca a Torreón como uno de los municipios mejor calificados en percepción ciudadana dentro de Coahuila, destacando avances en diversos rubros. SANDRA GÓMEZ

Uno de los pilares fundamentales para este respaldo ciudadano es el clima de paz que impera en el municipio. La estrategia de seguridad en Torreón se basa en una coordinación estrecha con el Gobierno del Estado y la Federación, lo que ha permitido optimizar las labores de inteligencia, renovar el parque vehicular y el equipamiento táctico, así como mantener vigilancia constante en cada colonia. Esta sinergia institucional ha sido clave para garantizar un entorno seguro y de certidumbre para el desarrollo de las familias.

Simultáneamente, el Ayuntamiento ejecuta un programa integral de obra pública diseñado para transformar la movilidad urbana. Proyectos que incluyen sistemas viales, pavimentación y optimización de cruceros estratégicos se encuentran en marcha para atender el crecimiento de la ciudad. Aunque estas intervenciones implican ajustes temporales en la dinámica diaria, representan una inversión necesaria para elevar la competitividad de Torreón, agilizar los traslados y modernizar la conectividad urbana.

Al situarse en la cima del ranking estatal —superando a los alcaldes de Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Ramos Arizpe—, Román Cepeda consolida una visión de trabajo en equipo que mantiene a Coahuila como un referente de estabilidad y progreso constante.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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