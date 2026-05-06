Torreón: destacan gestión de Román Cepeda como la mejor evaluada en el estado, según Demoscopia Digital

De acuerdo con el estudio de opinión más reciente realizado por Demoscopia Digital en abril de 2026, el alcalde de Torreón alcanzó un 69.2 por ciento de aprobación. Esta cifra no solo lo posiciona como el edil con mejor desempeño evaluado en todo Coahuila, sino que ratifica la tendencia al alza en la aceptación de su modelo de gobierno por parte de la comunidad.

TORREÓN, COAH.- Frente al dinamismo actual de Torreón y las exigencias que conlleva su expansión en materia de infraestructura y servicios, la población ha manifestado un sólido voto de confianza hacia la administración que preside Román Cepeda González.

Dicho indicador es resultado directo de una gestión que ha priorizado los pilares que sostienen el bienestar social: la seguridad pública, la modernización vial y la eficiencia en los servicios básicos.

Uno de los pilares fundamentales para este respaldo ciudadano es el clima de paz que impera en el municipio. La estrategia de seguridad en Torreón se basa en una coordinación estrecha con el Gobierno del Estado y la Federación, lo que ha permitido optimizar las labores de inteligencia, renovar el parque vehicular y el equipamiento táctico, así como mantener vigilancia constante en cada colonia. Esta sinergia institucional ha sido clave para garantizar un entorno seguro y de certidumbre para el desarrollo de las familias.

Simultáneamente, el Ayuntamiento ejecuta un programa integral de obra pública diseñado para transformar la movilidad urbana. Proyectos que incluyen sistemas viales, pavimentación y optimización de cruceros estratégicos se encuentran en marcha para atender el crecimiento de la ciudad. Aunque estas intervenciones implican ajustes temporales en la dinámica diaria, representan una inversión necesaria para elevar la competitividad de Torreón, agilizar los traslados y modernizar la conectividad urbana.

Al situarse en la cima del ranking estatal —superando a los alcaldes de Monclova, Piedras Negras, Saltillo y Ramos Arizpe—, Román Cepeda consolida una visión de trabajo en equipo que mantiene a Coahuila como un referente de estabilidad y progreso constante.