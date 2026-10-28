Cae niño de una motocicleta al esquivar un perro en Monclova

El percance ocurrió sobre la calle 11, cuando Dylan Eduardo, quien viajaba en una motocicleta Italika rumbo al poniente, llegó al cruce con la calle 40. En ese punto, el animal apareció de manera repentina, obligándolo a realizar una maniobra para esquivarlo.

MONCLOVA, COAH.– Un niño de 11 años terminó en el hospital luego de perder el control de la motocicleta que conducía al intentar evitar a un perro que se atravesó en su camino, en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova .

La reacción provocó que el menor perdiera el control del vehículo de dos ruedas y cayera sobre el pavimento, golpeándose principalmente en el hombro izquierdo. La caída alertó a quienes se encontraban cerca, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para revisar al niño y proporcionarle atención prehospitalaria. Aunque durante la primera valoración no se detectaron lesiones de gravedad, las molestias que manifestaba hicieron necesario trasladarlo a una unidad médica para descartar complicaciones.

Dylan fue llevado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica. Sus padres acudieron al lugar tras enterarse del accidente y lo acompañaron durante el traslado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el percance.

Aunque inicialmente no se reportaron heridas de consideración, el accidente puso de manifiesto el riesgo que representa la aparición inesperada de animales en la vía pública, especialmente cuando se trata de conductores menores de edad.

(Con información de medios locales)