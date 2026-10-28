Cae niño de una motocicleta al esquivar un perro en Monclova

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    Cae niño de una motocicleta al esquivar un perro en Monclova
    Dylan Eduardo fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor gravedad. LIDIET MEXICANO

Dylan Eduardo circulaba por calles de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto cuando el animal se atravesó a su paso; paramédicos lo llevaron a la Clínica 7

MONCLOVA, COAH.– Un niño de 11 años terminó en el hospital luego de perder el control de la motocicleta que conducía al intentar evitar a un perro que se atravesó en su camino, en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova.

El percance ocurrió sobre la calle 11, cuando Dylan Eduardo, quien viajaba en una motocicleta Italika rumbo al poniente, llegó al cruce con la calle 40. En ese punto, el animal apareció de manera repentina, obligándolo a realizar una maniobra para esquivarlo.

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La reacción provocó que el menor perdiera el control del vehículo de dos ruedas y cayera sobre el pavimento, golpeándose principalmente en el hombro izquierdo. La caída alertó a quienes se encontraban cerca, quienes solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para revisar al niño y proporcionarle atención prehospitalaria. Aunque durante la primera valoración no se detectaron lesiones de gravedad, las molestias que manifestaba hicieron necesario trasladarlo a una unidad médica para descartar complicaciones.

Dylan fue llevado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica. Sus padres acudieron al lugar tras enterarse del accidente y lo acompañaron durante el traslado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el percance.

Aunque inicialmente no se reportaron heridas de consideración, el accidente puso de manifiesto el riesgo que representa la aparición inesperada de animales en la vía pública, especialmente cuando se trata de conductores menores de edad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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