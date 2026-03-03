Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención

El caso de Verónica “N”, señalada por presunto fraude en la venta de relojes de lujo en la región sureste de Coahuila, continúa sin avances públicos tras su detención el pasado lunes.

La joven, de 23 años, fue arrestada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal. De acuerdo con las primeras indagatorias, estaría relacionada con un esquema de comercialización de relojes con un valor estimado de 300 mil pesos por pieza, que presuntamente eran clones. El monto total del fraude superaría los 5 millones de pesos.

De manera preliminar se ha mencionado a 18 empresarios como posibles afectados; sin embargo, la autoridad no ha confirmado la cifra ni el número de denuncias formales presentadas.

Tras la detención, la madre de la joven realizó una transmisión en redes sociales en la que aseguró que su hija había sido víctima de secuestro. Horas después, la Fiscalía emitió un comunicado en el que descartó la existencia de un secuestro en el municipio de Ramos Arizpe y precisó que la detención obedecía a una investigación por presunto fraude.