Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
La joven de 23 años fue arrestada por presunto fraude; hasta ahora no se ha solicitado audiencia inicial ni se han detallado el número de denuncias
El caso de Verónica “N”, señalada por presunto fraude en la venta de relojes de lujo en la región sureste de Coahuila, continúa sin avances públicos tras su detención el pasado lunes.
La joven, de 23 años, fue arrestada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Agencia de Investigación Criminal. De acuerdo con las primeras indagatorias, estaría relacionada con un esquema de comercialización de relojes con un valor estimado de 300 mil pesos por pieza, que presuntamente eran clones. El monto total del fraude superaría los 5 millones de pesos.
De manera preliminar se ha mencionado a 18 empresarios como posibles afectados; sin embargo, la autoridad no ha confirmado la cifra ni el número de denuncias formales presentadas.
Tras la detención, la madre de la joven realizó una transmisión en redes sociales en la que aseguró que su hija había sido víctima de secuestro. Horas después, la Fiscalía emitió un comunicado en el que descartó la existencia de un secuestro en el municipio de Ramos Arizpe y precisó que la detención obedecía a una investigación por presunto fraude.
Luego de la aclaración oficial, familiares que difundieron la versión del presunto secuestro eliminaron las publicaciones y, hasta el momento, no se ha emitido nueva información pública por parte de la familia.
Hasta este martes no se había solicitado audiencia inicial ante un juez de control. Alrededor de las 10:00 horas se informó que aún no se requería la diligencia y, al cierre de la jornada, la situación permanecía sin cambios.
El Ministerio Público dispone de un plazo máximo de 48 horas para poner a la detenida a disposición judicial y formular la imputación, por lo que se prevé que a más tardar este miércoles se defina su situación jurídica.
La Fiscalía tampoco ha detallado el estado de la carpeta de investigación. Durante un evento público en Torreón, el fiscal evitó pronunciarse sobre el caso.
Las investigaciones señalan que la joven contactaba a empresarios en gimnasios de la región y posteriormente concretaba citas para ofrecer los relojes.
Mientras se resuelve su situación legal, el caso permanece en incertidumbre, sin información oficial sobre el avance del proceso ni el alcance total del presunto fraude.