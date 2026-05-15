Jurisdicción Sanitaria revisa 16 anexos en la Región Centro; ‘lo importante es que tengan todo en orden’

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    Jurisdicción Sanitaria revisa 16 anexos en la Región Centro; ‘lo importante es que tengan todo en orden’
    Las revisiones buscan confirmar que los centros de rehabilitación cuenten con expedientes médicos, personal responsable y atención adecuada para internos, informó Faustino Aguilar Arocha. LIDIET MEXICANO

La Jurisdicción Sanitaria 04 supervisa que los centros de rehabilitación cuenten con expedientes médicos, personal responsable y atención adecuada para internos

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de garantizar que los centros de rehabilitación operen de manera adecuada y ofrezcan atención digna a las personas internadas, la Jurisdicción Sanitaria 04 mantiene revisiones en 16 anexos de la Región Centro de Coahuila, informó el jefe de la dependencia, Faustino Aguilar Arocha.

El funcionario explicó que estas supervisiones forman parte de una estrategia de vigilancia sanitaria para verificar que cada anexo cumpla con los lineamientos establecidos y cuente con la documentación necesaria para funcionar correctamente.

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“Se implementó la responsabilidad de revisar cada centro, que realmente tengan todo en orden como debe de ser”, expresó al detallar que las inspecciones abarcan aspectos médicos y administrativos.

Indicó que durante las revisiones se verifica que los anexos tengan expedientes completos de cada persona internada. Además, se supervisa que exista un responsable médico que dé seguimiento a los tratamientos.

“Que tengan sus listados, clínicas, hospitales, prácticas, y sobre todo que haya un responsable médico con expediente de cada una de las personas internadas”, señaló.

El jefe de la jurisdicción destacó que uno de los puntos más importantes es confirmar que los pacientes reciban atención adecuada y tratamiento durante el tiempo que permanecen dentro de estos centros. “Sobre todo que reciban su tratamiento y que se les esté dando la atención correcta”, comentó.

Asimismo, explicó que estas acciones también buscan brindar mayor confianza a las familias de quienes permanecen internados en algún anexo, ya que en muchos casos desconocen las condiciones en las que operan estos espacios.

$!Las inspecciones a centros de rehabilitación se mantienen tras el homicidio de un interno registrado recientemente en un anexo de la Región Centro.
Las inspecciones a centros de rehabilitación se mantienen tras el homicidio de un interno registrado recientemente en un anexo de la Región Centro. LIDIET MEXICANO

“Eso ayuda mucho a los familiares de estas personas, que también se den la vuelta y vean que sí se está dando una atención correcta en cada centro”, manifestó.

Aguilar Arocha reiteró que las inspecciones continuarán realizándose de manera constante en los distintos anexos de la región. El objetivo, dijo, es asegurar que funcionen bajo las normas sanitarias correspondientes y que las personas internadas reciban atención adecuada y segura.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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