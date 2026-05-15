Jurisdicción Sanitaria revisa 16 anexos en la Región Centro; ‘lo importante es que tengan todo en orden’

El funcionario explicó que estas supervisiones forman parte de una estrategia de vigilancia sanitaria para verificar que cada anexo cumpla con los lineamientos establecidos y cuente con la documentación necesaria para funcionar correctamente.

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de garantizar que los centros de rehabilitación operen de manera adecuada y ofrezcan atención digna a las personas internadas, la Jurisdicción Sanitaria 04 mantiene revisiones en 16 anexos de la Región Centro de Coahuila , informó el jefe de la dependencia, Faustino Aguilar Arocha.

“Se implementó la responsabilidad de revisar cada centro, que realmente tengan todo en orden como debe de ser”, expresó al detallar que las inspecciones abarcan aspectos médicos y administrativos.

Indicó que durante las revisiones se verifica que los anexos tengan expedientes completos de cada persona internada. Además, se supervisa que exista un responsable médico que dé seguimiento a los tratamientos.

“Que tengan sus listados, clínicas, hospitales, prácticas, y sobre todo que haya un responsable médico con expediente de cada una de las personas internadas”, señaló.

El jefe de la jurisdicción destacó que uno de los puntos más importantes es confirmar que los pacientes reciban atención adecuada y tratamiento durante el tiempo que permanecen dentro de estos centros. “Sobre todo que reciban su tratamiento y que se les esté dando la atención correcta”, comentó.

Asimismo, explicó que estas acciones también buscan brindar mayor confianza a las familias de quienes permanecen internados en algún anexo, ya que en muchos casos desconocen las condiciones en las que operan estos espacios.