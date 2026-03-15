Carlos Villarreal invierte más de 12 mdp en infraestructura para Monclova
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El alcalde, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, encabezó una semana de intensos trabajos en Monclova con una inversión superior a los 12 millones de pesos destinados a pavimentación, espacios públicos y puentes peatonales
MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios comunitarios, el alcalde Carlos Villarreal informó que durante la última semana se pusieron en marcha y supervisaron diversas obras públicas en distintos sectores de la ciudad, con una inversión superior a 12 millones de pesos. Las acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte de una estrategia para fortalecer la calidad de vida de las familias monclovenses.
Entre los proyectos destacan trabajos de rehabilitación de espacios públicos y áreas deportivas en colonias de la ciudad. En la colonia Brisas del Valle se lleva a cabo la rehabilitación integral del área verde ubicada entre las calles Río Nadadores y Río Papaloapan, mientras que en Praderas Casas Nuevas se realizan mejoras en la plaza y las canchas ubicadas en la calle Villa Olímpica.
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Como parte de las acciones para reforzar la seguridad peatonal y la conectividad entre sectores, el municipio también inició la construcción de puentes en la colonia Barrera y en el fraccionamiento Francisco I. Madero, obras que permitirán enlazar vialidades importantes como la prolongación Lázaro Cárdenas y la calle Plan de Guadalupe.
El programa de inversión también contempla obras de pavimentación y mantenimiento vial. En la colonia Aguilar se trabaja en la pavimentación de las calles Leona Vicario y Dalia, mientras que en la Zona Centro se realizan labores de recarpeteo en la calle Pedro Aranda, en el tramo comprendido entre José María Morelos y la avenida Constitución.
“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para que Monclova continúe avanzando con más infraestructura y vialidades en buen estado. Cada obra representa un beneficio directo para las familias”, señaló el alcalde Carlos Villarreal, al reiterar que el municipio mantendrá el impulso a proyectos de mejora urbana en distintos sectores de la ciudad.