Carlos Villarreal invierte más de 12 mdp en infraestructura para Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios comunitarios, el alcalde Carlos Villarreal informó que durante la última semana se pusieron en marcha y supervisaron diversas obras públicas en distintos sectores de la ciudad, con una inversión superior a 12 millones de pesos. Las acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, como parte de una estrategia para fortalecer la calidad de vida de las familias monclovenses.

Entre los proyectos destacan trabajos de rehabilitación de espacios públicos y áreas deportivas en colonias de la ciudad. En la colonia Brisas del Valle se lleva a cabo la rehabilitación integral del área verde ubicada entre las calles Río Nadadores y Río Papaloapan, mientras que en Praderas Casas Nuevas se realizan mejoras en la plaza y las canchas ubicadas en la calle Villa Olímpica.

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