Carlos Villarreal refuerza estrategia para consolidar una Policía más profesional en Monclova

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    Carlos Villarreal refuerza estrategia para consolidar una Policía más profesional en Monclova
    Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal como parte de las acciones para fortalecer la estrategia de seguridad en Monclova. CORTESÍA

El Alcalde encabezó el pase de lista de la corporación y reiteró el compromiso de fortalecer capacidades operativas y atención ciudadana

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de fortalecer las acciones en materia de seguridad pública, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó el pase de lista de los elementos de la Policía Municipal y refrendó el compromiso de mantener una corporación mejor equipada, capacitada y cercana a la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el Edil destacó que la estrategia de seguridad se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila, mediante el Modelo Coahuila de Seguridad, esquema que contempla el fortalecimiento institucional de las corporaciones municipales.

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Como parte de este trabajo conjunto, se han destinado recursos para mejorar el equipamiento, la infraestructura y la tecnología de la Policía Municipal, además de impulsar programas permanentes de capacitación y mejores prestaciones laborales para las y los elementos, con el objetivo de elevar la calidad del servicio que se brinda a la población.

$!El Gobierno Municipal destacó la inversión en equipamiento, capacitación e infraestructura para consolidar una corporación más preparada y cercana a la ciudadanía.
El Gobierno Municipal destacó la inversión en equipamiento, capacitación e infraestructura para consolidar una corporación más preparada y cercana a la ciudadanía. CORTESÍA

FORTALECEN CAPACIDADES OPERATIVAS

Carlos Villarreal reconoció el desempeño de las mujeres y hombres que integran la corporación y subrayó que la construcción de entornos seguros depende de la disciplina, el profesionalismo y la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

”La seguridad de las familias es una de nuestras prioridades. Seguimos fortaleciendo a nuestra Policía Municipal con mejores herramientas, capacitación y mejores condiciones para que realicen su labor. Nuestro compromiso es mantener una corporación cercana, profesional y preparada para servir y proteger a las y los monclovenses”, expresó el Alcalde.

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”La seguridad de las familias es nuestra prioridad”, dijo el alcalde Carlos Villarreal. CORTESÍA

El Gobierno Municipal reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las instituciones estatales y federales para consolidar a Monclova como una ciudad segura, respaldada por una corporación policial con mayores capacidades operativas y de proximidad social.

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