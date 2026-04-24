Coahuila lidera percepción de seguridad con tres ciudades top

El informe correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que Piedras Negras se ubica en el segundo lugar del país, con apenas 12.9 por ciento de la población que manifestó sentirse insegura. En la lista también figura Saltillo en la cuarta posición con 16.7 por ciento, mientras que Torreón se colocó en el sexto sitio con 20.3 por ciento.

Los registros más recientes en materia de percepción ciudadana colocan a Coahuila entre las entidades con mejores condiciones de seguridad en México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posiciona a tres de sus municipios dentro del grupo con menor percepción de inseguridad a nivel nacional.

Estos resultados colocan a las tres ciudades por debajo de otras zonas urbanas evaluadas en el país, incluyendo municipios de entidades como Yucatán y Baja California Sur, que no lograron posicionarse por encima de las localidades coahuilenses.

La medición, que se realiza de forma trimestral y considera a 90 municipios con mayor población en México, también ubica a San Pedro Garza García, Nuevo León, como la ciudad con menor percepción de inseguridad con 4.4 por ciento, seguida de Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 16.4 por ciento.

En contraste, los niveles más altos de percepción de inseguridad se registraron en ciudades como Irapuato, Guanajuato, donde el 92.1 por ciento de la población declaró sentirse insegura; Guadalajara, Jalisco, con 90.2 por ciento; y Ecatepec, Estado de México, con 87.5 por ciento.

Uno de los elementos que resalta en el reporte es la disminución en la percepción de inseguridad en varias ciudades. En el caso de Saltillo, el indicador pasó de 28.1 a 16.7 por ciento en comparación con el cierre de 2025. Torreón también registró una reducción al bajar de 29.5 a 20.3 por ciento. Estas variaciones reflejan un cambio en la percepción de los habitantes respecto a su entorno.

Además, Torreón logró avanzar en el ranking nacional, pasando de la séptima a la sexta posición, mientras que Piedras Negras y Saltillo se mantuvieron dentro de los primeros lugares.