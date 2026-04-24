Coahuila lidera percepción de seguridad con tres ciudades top

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Coahuila
/ 24 abril 2026
    Coahuila lidera percepción de seguridad con tres ciudades top
    Los resultados reflejan una disminución en la percepción de inseguridad en ciudades de Coahuila, con reducciones notables en Saltillo y Torreón frente a cifras del cierre de 2025. CORTESÍA

Piedras Negras registró 12.9% de percepción de inseguridad, Saltillo 16.7% y Torreón 20.3%, ubicándose entre las seis ciudades mejor evaluadas del país

Los registros más recientes en materia de percepción ciudadana colocan a Coahuila entre las entidades con mejores condiciones de seguridad en México. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posiciona a tres de sus municipios dentro del grupo con menor percepción de inseguridad a nivel nacional.

El informe correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que Piedras Negras se ubica en el segundo lugar del país, con apenas 12.9 por ciento de la población que manifestó sentirse insegura. En la lista también figura Saltillo en la cuarta posición con 16.7 por ciento, mientras que Torreón se colocó en el sexto sitio con 20.3 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-se-mantiene-como-la-capital-mas-segura-del-pais-en-ensu-LD20235871

Estos resultados colocan a las tres ciudades por debajo de otras zonas urbanas evaluadas en el país, incluyendo municipios de entidades como Yucatán y Baja California Sur, que no lograron posicionarse por encima de las localidades coahuilenses.

La medición, que se realiza de forma trimestral y considera a 90 municipios con mayor población en México, también ubica a San Pedro Garza García, Nuevo León, como la ciudad con menor percepción de inseguridad con 4.4 por ciento, seguida de Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 16.4 por ciento.

En contraste, los niveles más altos de percepción de inseguridad se registraron en ciudades como Irapuato, Guanajuato, donde el 92.1 por ciento de la población declaró sentirse insegura; Guadalajara, Jalisco, con 90.2 por ciento; y Ecatepec, Estado de México, con 87.5 por ciento.

Uno de los elementos que resalta en el reporte es la disminución en la percepción de inseguridad en varias ciudades. En el caso de Saltillo, el indicador pasó de 28.1 a 16.7 por ciento en comparación con el cierre de 2025. Torreón también registró una reducción al bajar de 29.5 a 20.3 por ciento. Estas variaciones reflejan un cambio en la percepción de los habitantes respecto a su entorno.

Además, Torreón logró avanzar en el ranking nacional, pasando de la séptima a la sexta posición, mientras que Piedras Negras y Saltillo se mantuvieron dentro de los primeros lugares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-consolida-en-el-top-6-de-las-ciudades-mas-seguras-de-mexico-AE20240330

De acuerdo con la información oficial, estos resultados están vinculados a la coordinación operativa entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como a la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación policial.

La ENSU mide la percepción de inseguridad a partir de encuestas directas a la población en zonas urbanas, lo que permite observar tendencias sobre la confianza ciudadana y la evaluación de las condiciones de seguridad en distintas regiones del país.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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