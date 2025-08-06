Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Además, recorrió el C2, que ya opera en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad de la ciudad
MONCLOVA, COAH.- Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, encabezó una ceremonia civil y posteriormente el pase de lista de los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Además, entregó nuevos nombramientos a mandos policiacos con el fin de mejorar los resultados de la corporación.
Acompañado de Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, y de Gabriel Santos, director de la corporación, nombró a José Antonio Esparza Zavala como subdirector operativo y a Pedro Ulises Martínez Carreón como subdirector de Seguridad.
En su mensaje, el edil destacó la bienvenida de 46 nuevos elementos que recientemente egresaron de la Academia de la Policía de Monclova, tras cinco meses de preparación, y que ahora estarán en las calles brindando seguridad a la ciudadanía.
Llamó a los uniformados a trabajar arduamente por Monclova y sus familias, para continuar siendo un municipio con paz y tranquilidad.
Dijo que durante este fin de semana se tendrán diversas actividades, como la Carrera Coahuila 1000, que por primera vez concluirá en Monclova, además del inicio de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.
Sostuvo que se deberá trabajar en coordinación para mantener una dinámica que garantice la seguridad de la población.
Finalmente, recorrió las instalaciones del C2 (Centro de Control y Comando), que comenzó a operar en etapa de prueba. El edil señaló que durante la semana en curso se está capacitando al personal que monitoreará los equipos de vigilancia urbana, donde se integran cerca de 450 cámaras.
El personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya ha asignado a quienes estarán a cargo de estas actividades tecnológicas que buscan mejorar los resultados de la corporación.