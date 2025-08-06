Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos

Monclova
/ 6 agosto 2025
    Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
    El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Además, recorrió el C2, que ya opera en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad de la ciudad

MONCLOVA, COAH.- Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, encabezó una ceremonia civil y posteriormente el pase de lista de los elementos de la Policía Preventiva Municipal. Además, entregó nuevos nombramientos a mandos policiacos con el fin de mejorar los resultados de la corporación.

Acompañado de Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, y de Gabriel Santos, director de la corporación, nombró a José Antonio Esparza Zavala como subdirector operativo y a Pedro Ulises Martínez Carreón como subdirector de Seguridad.

TE PUEDE INTEREASAR: Sale libre Hilda “N”, camarera acusada de robo en Monclova; juez le otorga brazalete

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la ceremonia de pase de lista de la Policía Preventiva Municipal.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la ceremonia de pase de lista de la Policía Preventiva Municipal. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

En su mensaje, el edil destacó la bienvenida de 46 nuevos elementos que recientemente egresaron de la Academia de la Policía de Monclova, tras cinco meses de preparación, y que ahora estarán en las calles brindando seguridad a la ciudadanía.

Llamó a los uniformados a trabajar arduamente por Monclova y sus familias, para continuar siendo un municipio con paz y tranquilidad.

Dijo que durante este fin de semana se tendrán diversas actividades, como la Carrera Coahuila 1000, que por primera vez concluirá en Monclova, además del inicio de los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

Sostuvo que se deberá trabajar en coordinación para mantener una dinámica que garantice la seguridad de la población.

$!Autoridades municipales entregaron nuevos nombramientos a mandos policiacos en Monclova.
Autoridades municipales entregaron nuevos nombramientos a mandos policiacos en Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Finalmente, recorrió las instalaciones del C2 (Centro de Control y Comando), que comenzó a operar en etapa de prueba. El edil señaló que durante la semana en curso se está capacitando al personal que monitoreará los equipos de vigilancia urbana, donde se integran cerca de 450 cámaras.

El personal de la Secretaría de Seguridad Pública ya ha asignado a quienes estarán a cargo de estas actividades tecnológicas que buscan mejorar los resultados de la corporación.

Temas


policía municipal
NOMBRAMIENTOS

Localizaciones


Monclova
Coahuia

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?